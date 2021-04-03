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新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/04/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日　時間08:00）
香港疫情全球數據
11,500
確診/疑似
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,122
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
131,020,506
確診累積
+371,559(較上日)		 2,853,019
死亡個案
+6,408(較上日)		 105,778,333
治癒人數
+271,171(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 57,269 31,311,589 24,184,311 567,521
巴西 69,662 12,912,379 11,276,628 328,366
印度 71,293 12,391,129 11,567,060 164,141
法國 46,677 4,802,457 304,563 96,438
俄羅斯 0 4,563,056 4,186,251 99,633
英國 3,402 4,367,949 3,873,487 127,058
意大利 21,917 3,629,000 2,953,377 110,328
土耳其 42,308 3,400,296 3,059,462 31,892
西班牙 0 3,291,394 3,054,725 75,541
德國 5,141 2,872,379 2,555,290 77,421
哥倫比亞 10,222 2,428,048 2,300,887 63,777
波蘭 0 2,387,511 1,911,249 54,165
阿根廷 9,902 2,373,153 2,121,954 56,023
墨西哥 0 2,244,268 1,777,697 203,664
伊朗 0 1,908,974 1,633,949 62,876
烏克蘭 0 1,762,713 1,381,163 35,326
秘魯 6,622 1,568,345 1,485,582 52,331
南非 1,273 1,550,724 1,475,398 52,946
捷克 0 1,545,865 1,374,823 26,765
印尼 0 1,523,179 1,361,017 41,151
美國疫情全球數據
31,311,589
確診累積
+57,269(較上日)		 567,521
死亡個案
+788(較上日)		 24,184,311
治癒人數
+107,810(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,584 3,674,486 1,944,426 59,581
德克薩斯州 1,981 2,802,574 2,656,120 48,818
佛羅里達州 6,490 2,071,015 1,543,576 33,608
紐約州 8,045 1,932,443 1,154,428 50,743
伊利諾伊州 3,235 1,251,346 1,162,259 23,626
佐治亞州 1,582 1,062,555 709,803 19,176
賓夕法尼亞州 0 1,038,373 940,399 25,264
俄亥俄州 1,677 1,021,718 969,471 18,643
新澤西州 4,529 918,951 694,245 24,615
北卡羅萊納州 0 916,159 876,108 12,136
中國大陸疫情全球數據
90,230
確診累積
+4(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,406
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,152 63,639 4,512
廣東 0 2,282 2,236 8
上海 4 1,891 1,839 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,311 1,283 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,043 1,033 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,500
確診累積
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,122
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,126 1,101 16
觀塘區 0 867 842 16
黃大仙區 0 859 817 39
九龍城區 0 766 739 17
深水埗區 0 664 635 24
東區 0 629 608 12
沙田區 0 625 615 10
元朗區 0 622 613 8
葵青區 0 598 589 6
中西區 0 507 491 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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