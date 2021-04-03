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新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2021/04/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日　時間05:00）
香港疫情全球數據
11,500
確診/疑似
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,122
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
130,903,071
確診累積
+254,124(較上日)		 2,849,332
死亡個案
+2,721(較上日)		 105,727,279
治癒人數
+220,117(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 45,245 31,299,565 24,176,222 567,284
巴西 0 12,842,717 11,266,785 325,559
印度 71,293 12,391,129 11,567,060 164,141
法國 46,807 4,802,587 304,563 96,438
俄羅斯 0 4,563,056 4,186,251 99,633
英國 3,402 4,367,949 3,873,487 127,058
意大利 21,917 3,629,000 2,953,377 110,328
土耳其 42,308 3,400,296 3,059,462 31,892
西班牙 0 3,291,394 3,054,725 75,541
德國 5,141 2,872,379 2,555,290 77,421
哥倫比亞 0 2,417,826 2,292,803 63,614
波蘭 0 2,387,511 1,911,249 54,165
阿根廷 0 2,363,251 2,112,266 55,941
墨西哥 0 2,244,268 1,777,697 203,664
伊朗 0 1,908,974 1,633,949 62,876
烏克蘭 0 1,762,713 1,381,163 35,326
秘魯 0 1,561,723 1,476,782 52,161
南非 1,273 1,550,724 1,475,398 52,946
捷克 0 1,545,865 1,374,823 26,765
印尼 0 1,523,179 1,361,017 41,151
美國疫情全球數據
31,299,565
確診累積
+45,245(較上日)		 567,284
死亡個案
+551(較上日)		 24,176,222
治癒人數
+99,721(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,671,902 1,942,855 59,406
德克薩斯州 1,108 2,801,701 2,654,758 48,813
佛羅里達州 6,490 2,071,015 1,543,576 33,608
紐約州 6,736 1,931,134 1,154,428 50,735
伊利諾伊州 3,235 1,251,346 1,162,259 23,626
佐治亞州 1,582 1,062,555 709,803 19,176
賓夕法尼亞州 0 1,038,373 940,399 25,264
俄亥俄州 1,677 1,021,718 969,471 18,643
新澤西州 4,529 918,951 694,245 24,615
北卡羅萊納州 0 916,159 876,108 12,136
中國大陸疫情全球數據
90,226
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,401
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,152 63,639 4,512
廣東 0 2,282 2,236 8
上海 0 1,887 1,834 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,311 1,283 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,043 1,033 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,500
確診累積
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,122
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,126 1,101 16
觀塘區 0 867 842 16
黃大仙區 0 859 817 39
九龍城區 0 766 739 17
深水埗區 0 664 635 24
東區 0 629 608 12
沙田區 0 625 615 10
元朗區 0 622 613 8
葵青區 0 598 589 6
中西區 0 507 491 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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