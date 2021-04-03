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【輝瑞疫苗】下調有效率至91% 可預防南非變種新冠病毒
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|11,500
確診/疑似
0(較上日)
|205
死亡個案
0(較上日)
|11,122
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|130,797,759
確診累積
+148,812(較上日)
|2,848,345
死亡個案
+1,734(較上日)
|105,591,477
治癒人數
+84,315(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|10,348
|31,264,668
|24,079,208
|566,818
|巴西
|0
|12,842,717
|11,240,213
|325,559
|印度
|57,129
|12,376,965
|11,561,261
|164,009
|法國
|0
|4,755,780
|302,995
|96,280
|俄羅斯
|0
|4,563,056
|4,186,251
|99,633
|英國
|3,402
|4,367,949
|3,873,487
|127,058
|意大利
|21,917
|3,629,000
|2,953,377
|110,328
|土耳其
|42,308
|3,400,296
|3,059,462
|31,892
|西班牙
|0
|3,291,394
|3,054,725
|75,541
|德國
|1,617
|2,868,855
|2,555,180
|77,302
|哥倫比亞
|0
|2,417,826
|2,292,803
|63,614
|波蘭
|0
|2,387,511
|1,911,249
|54,165
|阿根廷
|0
|2,363,251
|2,112,266
|55,941
|墨西哥
|0
|2,244,268
|1,777,697
|203,664
|伊朗
|0
|1,908,974
|1,633,949
|62,876
|烏克蘭
|0
|1,762,713
|1,381,163
|35,326
|秘魯
|0
|1,561,723
|1,476,782
|52,161
|南非
|0
|1,549,451
|1,474,826
|52,897
|捷克
|0
|1,545,865
|1,374,823
|26,765
|印尼
|0
|1,523,179
|1,361,017
|41,151
|美國疫情全球數據
|31,264,668
確診累積
+10,348(較上日)
|566,818
死亡個案
+85(較上日)
|24,079,208
治癒人數
+2,707(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,671,902
|1,942,855
|59,406
|德克薩斯州
|0
|2,800,593
|2,653,699
|48,712
|佛羅里達州
|0
|2,064,525
|1,532,580
|33,519
|紐約州
|0
|1,924,398
|1,139,740
|50,669
|伊利諾伊州
|3,235
|1,251,346
|1,160,504
|23,626
|佐治亞州
|0
|1,060,973
|700,197
|19,119
|賓夕法尼亞州
|0
|1,038,373
|936,162
|25,264
|俄亥俄州
|0
|1,020,041
|968,057
|18,609
|北卡羅萊納州
|0
|916,159
|876,108
|12,136
|新澤西州
|0
|914,422
|689,751
|24,591
|中國大陸疫情全球數據
|90,226
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,401
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,152
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,282
|2,236
|8
|上海
|0
|1,887
|1,834
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,323
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,311
|1,283
|22
|北京
|0
|1,049
|1,037
|9
|湖南
|0
|1,043
|1,033
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,500
確診累積
0(較上日)
|205
死亡個案
0(較上日)
|11,122
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,126
|1,101
|16
|觀塘區
|0
|867
|842
|16
|黃大仙區
|0
|859
|817
|39
|九龍城區
|0
|766
|739
|17
|深水埗區
|0
|664
|635
|24
|東區
|0
|629
|608
|12
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|元朗區
|0
|622
|613
|8
|葵青區
|0
|598
|589
|6
|中西區
|0
|507
|491
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫