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【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|11,380
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,875
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|123,919,158
確診累積
+126,088(較上日)
|2,728,402
死亡個案
+1,225(較上日)
|100,186,047
治癒人數
+139,530(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20,971
|30,506,117
|23,036,742
|555,110
|巴西
|0
|11,950,459
|10,483,080
|292,856
|印度
|38,171
|11,645,719
|11,149,324
|160,003
|俄羅斯
|0
|4,456,869
|4,069,395
|95,030
|英國
|5,312
|4,310,171
|3,673,211
|126,393
|法國
|4,817
|4,282,603
|286,442
|92,305
|意大利
|20,045
|3,376,376
|2,699,762
|104,942
|西班牙
|0
|3,212,332
|2,945,446
|72,910
|土耳其
|20,428
|3,013,122
|2,825,187
|30,061
|德國
|765
|2,669,998
|2,419,448
|75,257
|哥倫比亞
|0
|2,331,187
|2,225,725
|61,907
|阿根廷
|0
|2,241,739
|2,023,664
|54,517
|墨西哥
|0
|2,193,639
|1,733,089
|197,827
|波蘭
|0
|2,058,550
|1,656,827
|49,300
|伊朗
|0
|1,801,065
|1,543,119
|61,797
|烏克蘭
|0
|1,596,201
|1,303,784
|31,514
|南非
|1,051
|1,537,852
|1,463,089
|52,111
|捷克
|0
|1,469,547
|1,253,309
|24,667
|秘魯
|0
|1,460,779
|1,373,178
|50,085
|印尼
|0
|1,460,184
|1,290,790
|39,550
|美國疫情全球數據
|30,506,117
確診累積
+20,971(較上日)
|555,110
死亡個案
+211(較上日)
|23,036,742
治癒人數
+44,540(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,641,031
|1,919,570
|57,113
|德克薩斯州
|0
|2,755,950
|2,598,451
|47,540
|佛羅里達州
|3,987
|2,008,349
|1,366,448
|32,757
|紐約州
|0
|1,827,853
|958,076
|49,681
|伊利諾伊州
|1,431
|1,221,863
|1,140,815
|23,357
|佐治亞州
|1,504
|1,045,638
|616,497
|18,530
|俄亥俄州
|931
|999,750
|951,197
|18,340
|賓夕法尼亞州
|2,065
|991,403
|905,753
|24,920
|北卡羅萊納州
|0
|895,263
|852,732
|11,820
|新澤西州
|3,238
|865,886
|643,874
|24,174
|中國大陸疫情全球數據
|90,099
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,297
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,252
|2,216
|8
|上海
|0
|1,852
|1,805
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,323
|1,318
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,309
|1,282
|22
|北京
|0
|1,049
|1,037
|9
|湖南
|0
|1,039
|1,031
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,380
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,875
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,117
|1,086
|16
|觀塘區
|0
|864
|837
|16
|黃大仙區
|0
|858
|812
|39
|九龍城區
|0
|762
|721
|16
|深水埗區
|0
|664
|627
|24
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|東區
|0
|624
|596
|12
|元朗區
|0
|622
|611
|8
|葵青區
|0
|596
|588
|6
|中西區
|0
|501
|397
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫