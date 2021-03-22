  • 16°C
香港時間 : 2021322日 (一) 05:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2021/03/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日　時間05:00）
香港疫情全球數據
11,380
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,875
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
123,919,158
確診累積
+126,088(較上日)		 2,728,402
死亡個案
+1,225(較上日)		 100,186,047
治癒人數
+139,530(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20,971 30,506,117 23,036,742 555,110
巴西 0 11,950,459 10,483,080 292,856
印度 38,171 11,645,719 11,149,324 160,003
俄羅斯 0 4,456,869 4,069,395 95,030
英國 5,312 4,310,171 3,673,211 126,393
法國 4,817 4,282,603 286,442 92,305
意大利 20,045 3,376,376 2,699,762 104,942
西班牙 0 3,212,332 2,945,446 72,910
土耳其 20,428 3,013,122 2,825,187 30,061
德國 765 2,669,998 2,419,448 75,257
哥倫比亞 0 2,331,187 2,225,725 61,907
阿根廷 0 2,241,739 2,023,664 54,517
墨西哥 0 2,193,639 1,733,089 197,827
波蘭 0 2,058,550 1,656,827 49,300
伊朗 0 1,801,065 1,543,119 61,797
烏克蘭 0 1,596,201 1,303,784 31,514
南非 1,051 1,537,852 1,463,089 52,111
捷克 0 1,469,547 1,253,309 24,667
秘魯 0 1,460,779 1,373,178 50,085
印尼 0 1,460,184 1,290,790 39,550
美國疫情全球數據
30,506,117
確診累積
+20,971(較上日)		 555,110
死亡個案
+211(較上日)		 23,036,742
治癒人數
+44,540(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,641,031 1,919,570 57,113
德克薩斯州 0 2,755,950 2,598,451 47,540
佛羅里達州 3,987 2,008,349 1,366,448 32,757
紐約州 0 1,827,853 958,076 49,681
伊利諾伊州 1,431 1,221,863 1,140,815 23,357
佐治亞州 1,504 1,045,638 616,497 18,530
俄亥俄州 931 999,750 951,197 18,340
賓夕法尼亞州 2,065 991,403 905,753 24,920
北卡羅萊納州 0 895,263 852,732 11,820
新澤西州 3,238 865,886 643,874 24,174
中國大陸疫情全球數據
90,099
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,297
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,252 2,216 8
上海 0 1,852 1,805 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,318 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,309 1,282 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,039 1,031 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,380
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,875
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,117 1,086 16
觀塘區 0 864 837 16
黃大仙區 0 858 812 39
九龍城區 0 762 721 16
深水埗區 0 664 627 24
沙田區 0 625 615 10
東區 0 624 596 12
元朗區 0 622 611 8
葵青區 0 596 588 6
中西區 0 501 397 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間05:00）
日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版）
日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證