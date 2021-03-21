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新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/03/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日　時間06:00）
香港疫情全球數據
11,372
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,863
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
123,564,566
確診累積
+251,743(較上日)		 2,723,584
死亡個案
+4,366(較上日)		 99,855,401
治癒人數
+187,143(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 45,373 30,476,212 22,984,593 554,784
巴西 73,450 11,950,459 10,470,969 292,752
印度 8,337 11,598,710 11,128,119 159,790
俄羅斯 0 4,447,570 4,060,652 94,659
英國 5,623 4,304,839 3,650,226 126,359
法國 35,026 4,277,182 286,442 92,167
意大利 23,913 3,356,331 2,686,236 104,642
西班牙 0 3,212,332 2,945,446 72,910
土耳其 21,061 2,992,694 2,807,572 29,959
德國 4,106 2,658,840 2,414,198 75,196
哥倫比亞 0 2,324,426 2,221,642 61,771
阿根廷 0 2,234,913 2,016,729 54,476
墨西哥 0 2,187,910 1,729,269 197,219
波蘭 0 2,036,700 1,640,050 49,159
伊朗 0 1,793,805 1,536,606 61,724
烏克蘭 0 1,584,972 1,299,854 31,344
南非 1,378 1,536,801 1,462,110 52,082
捷克 0 1,459,406 1,233,769 24,530
印尼 0 1,455,788 1,284,725 39,447
秘魯 0 1,451,645 1,364,556 49,897
美國疫情全球數據
30,476,212
確診累積
+45,373(較上日)		 554,784
死亡個案
+626(較上日)		 22,984,593
治癒人數
+65,781(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 929 3,639,797 1,919,377 57,041
德克薩斯州 2,030 2,755,287 2,595,708 47,535
佛羅里達州 5,105 2,004,362 1,351,246 32,730
紐約州 6,552 1,826,824 958,076 49,681
伊利諾伊州 1,962 1,220,432 1,139,419 23,329
佐治亞州 1,717 1,044,134 612,492 18,530
俄亥俄州 1,483 998,819 950,003 18,340
賓夕法尼亞州 3,742 989,338 905,753 24,908
北卡羅萊納州 2,034 895,263 852,732 11,820
新澤西州 4,909 862,648 639,830 24,134
中國大陸疫情全球數據
90,087
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,288
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,251 2,213 8
上海 0 1,848 1,801 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,318 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,309 1,282 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,039 1,031 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,372
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,863
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,117 1,086 16
觀塘區 2 864 837 16
黃大仙區 0 858 812 39
九龍城區 1 762 721 16
深水埗區 0 664 627 24
沙田區 0 625 615 10
東區 0 624 596 12
元朗區 0 622 611 8
葵青區 0 596 588 6
中西區 1 501 397 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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