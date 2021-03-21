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新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/03/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日　時間03:00）
香港疫情全球數據
11,372
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,863
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
123,405,843
確診累積
+93,020(較上日)		 2,720,394
死亡個案
+1,176(較上日)		 99,760,871
治癒人數
+92,613(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,549 30,443,388 22,931,431 554,279
巴西 0 11,877,009 10,438,487 290,525
印度 0 11,590,373 11,124,465 159,728
俄羅斯 0 4,447,570 4,060,652 94,659
英國 5,617 4,304,833 3,650,226 126,359
法國 22 4,242,178 285,059 91,964
意大利 23,913 3,356,331 2,686,236 104,642
西班牙 0 3,212,332 2,945,446 72,910
土耳其 21,061 2,992,694 2,807,572 29,959
德國 1,964 2,656,698 2,414,143 75,121
哥倫比亞 0 2,324,426 2,221,642 61,771
阿根廷 0 2,234,913 2,016,729 54,476
墨西哥 0 2,187,910 1,729,269 197,219
波蘭 0 2,036,700 1,640,050 49,159
伊朗 0 1,793,805 1,536,606 61,724
烏克蘭 0 1,584,972 1,299,854 31,344
南非 0 1,535,423 1,461,196 52,035
捷克 0 1,459,406 1,233,769 24,530
印尼 0 1,455,788 1,284,725 39,447
秘魯 0 1,451,645 1,364,556 49,897
美國疫情全球數據
30,443,388
確診累積
+12,549(較上日)		 554,279
死亡個案
+121(較上日)		 22,931,431
治癒人數
+12,619(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,638,868 1,918,791 57,033
德克薩斯州 0 2,753,257 2,595,708 47,428
佛羅里達州 5,105 2,004,362 1,351,246 32,730
紐約州 0 1,820,272 944,454 49,620
伊利諾伊州 1,962 1,220,432 1,137,813 23,329
佐治亞州 0 1,042,417 606,601 18,464
俄亥俄州 0 997,336 948,276 18,340
賓夕法尼亞州 3,742 989,338 901,877 24,908
北卡羅萊納州 0 893,229 852,732 11,805
新澤西州 0 857,739 634,662 24,103
中國大陸疫情全球數據
90,087
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,288
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,251 2,213 8
上海 0 1,848 1,801 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,318 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,309 1,282 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,039 1,031 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,372
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,863
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,117 1,084 16
觀塘區 0 862 837 16
黃大仙區 0 858 812 39
九龍城區 0 761 721 16
深水埗區 0 664 627 24
沙田區 0 625 615 10
東區 0 624 593 12
元朗區 0 622 611 8
葵青區 0 596 587 6
中西區 0 500 388 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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