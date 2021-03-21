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日本宮城7.2級地震 海嘯警報解除（第三版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|11,372
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,863
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|123,405,843
確診累積
+93,020(較上日)
|2,720,394
死亡個案
+1,176(較上日)
|99,760,871
治癒人數
+92,613(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,549
|30,443,388
|22,931,431
|554,279
|巴西
|0
|11,877,009
|10,438,487
|290,525
|印度
|0
|11,590,373
|11,124,465
|159,728
|俄羅斯
|0
|4,447,570
|4,060,652
|94,659
|英國
|5,617
|4,304,833
|3,650,226
|126,359
|法國
|22
|4,242,178
|285,059
|91,964
|意大利
|23,913
|3,356,331
|2,686,236
|104,642
|西班牙
|0
|3,212,332
|2,945,446
|72,910
|土耳其
|21,061
|2,992,694
|2,807,572
|29,959
|德國
|1,964
|2,656,698
|2,414,143
|75,121
|哥倫比亞
|0
|2,324,426
|2,221,642
|61,771
|阿根廷
|0
|2,234,913
|2,016,729
|54,476
|墨西哥
|0
|2,187,910
|1,729,269
|197,219
|波蘭
|0
|2,036,700
|1,640,050
|49,159
|伊朗
|0
|1,793,805
|1,536,606
|61,724
|烏克蘭
|0
|1,584,972
|1,299,854
|31,344
|南非
|0
|1,535,423
|1,461,196
|52,035
|捷克
|0
|1,459,406
|1,233,769
|24,530
|印尼
|0
|1,455,788
|1,284,725
|39,447
|秘魯
|0
|1,451,645
|1,364,556
|49,897
|美國疫情全球數據
|30,443,388
確診累積
+12,549(較上日)
|554,279
死亡個案
+121(較上日)
|22,931,431
治癒人數
+12,619(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,638,868
|1,918,791
|57,033
|德克薩斯州
|0
|2,753,257
|2,595,708
|47,428
|佛羅里達州
|5,105
|2,004,362
|1,351,246
|32,730
|紐約州
|0
|1,820,272
|944,454
|49,620
|伊利諾伊州
|1,962
|1,220,432
|1,137,813
|23,329
|佐治亞州
|0
|1,042,417
|606,601
|18,464
|俄亥俄州
|0
|997,336
|948,276
|18,340
|賓夕法尼亞州
|3,742
|989,338
|901,877
|24,908
|北卡羅萊納州
|0
|893,229
|852,732
|11,805
|新澤西州
|0
|857,739
|634,662
|24,103
|中國大陸疫情全球數據
|90,087
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,288
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,251
|2,213
|8
|上海
|0
|1,848
|1,801
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,323
|1,318
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,309
|1,282
|22
|北京
|0
|1,049
|1,037
|9
|湖南
|0
|1,039
|1,031
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,372
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,863
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,117
|1,084
|16
|觀塘區
|0
|862
|837
|16
|黃大仙區
|0
|858
|812
|39
|九龍城區
|0
|761
|721
|16
|深水埗區
|0
|664
|627
|24
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|東區
|0
|624
|593
|12
|元朗區
|0
|622
|611
|8
|葵青區
|0
|596
|587
|6
|中西區
|0
|500
|388
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫