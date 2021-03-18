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歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|11,341
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|11,809
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|121,699,263
確診累積
0(較上日)
|2,688,427
死亡個案
0(較上日)
|98,406,208
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|30,235,739
|22,662,012
|549,484
|巴西
|0
|11,609,601
|10,261,154
|282,400
|印度
|0
|11,473,015
|11,060,390
|159,246
|俄羅斯
|0
|4,418,436
|4,024,975
|93,364
|英國
|0
|4,282,203
|3,548,731
|125,927
|法國
|0
|4,168,439
|282,152
|91,324
|意大利
|0
|3,258,770
|2,619,654
|103,001
|西班牙
|0
|3,200,024
|2,857,714
|72,565
|土耳其
|0
|2,911,642
|2,734,862
|29,623
|德國
|0
|2,603,431
|2,387,264
|74,488
|哥倫比亞
|0
|2,309,600
|2,209,224
|61,368
|阿根廷
|0
|2,210,121
|1,998,594
|54,036
|墨西哥
|0
|2,169,007
|1,716,135
|195,119
|波蘭
|0
|1,956,974
|1,593,165
|48,032
|伊朗
|0
|1,771,115
|1,514,061
|61,492
|烏克蘭
|0
|1,538,516
|1,283,215
|30,535
|南非
|0
|1,530,966
|1,458,001
|51,560
|印尼
|0
|1,437,283
|1,266,673
|38,915
|秘魯
|0
|1,427,064
|1,338,478
|49,330
|捷克
|0
|1,426,991
|1,215,077
|23,902
|美國疫情全球數據
|30,235,739
確診累積
0(較上日)
|549,484
死亡個案
0(較上日)
|22,662,012
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,628,616
|1,909,652
|56,143
|德克薩斯州
|0
|2,740,867
|2,580,013
|46,882
|佛羅里達州
|0
|1,984,425
|1,298,576
|32,472
|紐約州
|0
|1,794,501
|914,495
|49,385
|伊利諾伊州
|0
|1,212,110
|1,130,420
|23,235
|佐治亞州
|0
|1,036,506
|579,963
|18,287
|俄亥俄州
|0
|992,223
|942,845
|17,992
|賓夕法尼亞州
|0
|975,885
|893,059
|24,774
|北卡羅萊納州
|0
|887,311
|852,732
|11,722
|新澤西州
|0
|844,563
|618,357
|23,966
|中國大陸疫情全球數據
|90,066
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,253
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,245
|2,203
|8
|上海
|0
|1,841
|1,795
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,318
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,309
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,037
|9
|湖南
|0
|1,038
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,341
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|11,809
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,115
|1,082
|16
|觀塘區
|0
|861
|835
|16
|黃大仙區
|0
|858
|807
|39
|九龍城區
|0
|758
|717
|16
|深水埗區
|0
|664
|623
|24
|沙田區
|0
|625
|614
|10
|東區
|0
|624
|590
|12
|元朗區
|0
|622
|607
|8
|葵青區
|0
|596
|585
|6
|中西區
|0
|487
|383
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫