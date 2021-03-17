  • 24°C
香港時間 : 2021317日 (三) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/03/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日　時間21:00）
香港疫情全球數據
11,341
確診/疑似
+11(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 11,809
治癒人數
+40(較上日)
環球疫情全球數據
121,621,185
確診累積
+478,559(較上日)		 2,687,662
死亡個案
+9,365(較上日)		 98,361,786
治癒人數
+620,887(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 87,613 30,232,688 22,661,468 549,384
巴西 84,124 11,609,601 10,261,154 282,400
印度 23,753 11,438,734 11,045,284 159,079
俄羅斯 8,998 4,418,436 4,024,975 93,364
英國 5,363 4,282,203 3,548,731 125,927
法國 36,260 4,168,411 282,152 91,324
意大利 20,376 3,258,770 2,619,654 103,001
西班牙 4,962 3,200,024 2,857,714 72,565
土耳其 16,749 2,911,642 2,734,862 29,623
德國 13,647 2,603,064 2,387,232 74,431
哥倫比亞 3,716 2,309,600 2,209,224 61,368
阿根廷 8,235 2,210,121 1,998,594 54,036
墨西哥 1,278 2,169,007 1,716,135 195,119
波蘭 25,053 1,956,974 1,593,165 48,032
伊朗 7,802 1,771,115 1,514,061 61,492
烏克蘭 11,921 1,538,516 1,283,215 30,535
南非 933 1,530,966 1,458,001 51,560
印尼 6,825 1,437,283 1,266,673 38,915
秘魯 8,090 1,427,064 1,338,478 49,330
捷克 14,029 1,426,991 1,215,077 23,902
美國疫情全球數據
30,232,688
確診累積
+87,613(較上日)		 549,384
死亡個案
+1,206(較上日)		 22,661,468
治癒人數
+356,484(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,054 3,628,616 1,909,652 56,143
德克薩斯州 5,715 2,740,867 2,580,013 46,882
佛羅里達州 4,791 1,984,425 1,298,576 32,472
紐約州 6,600 1,794,501 914,495 49,385
伊利諾伊州 1,997 1,212,110 1,130,420 23,235
佐治亞州 1,743 1,036,506 579,963 18,287
俄亥俄州 1,883 992,223 942,845 17,992
賓夕法尼亞州 373 975,885 893,059 24,774
北卡羅萊納州 1,093 887,311 852,732 11,722
新澤西州 3,716 844,563 618,357 23,966
中國大陸疫情全球數據
90,066
確診累積
+4(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,253
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,245 2,203 8
上海 1 1,841 1,795 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,318 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,309 1,281 22
北京 0 1,049 1,037 9
湖南 0 1,038 1,029 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,341
確診累積
+11(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 11,809
治癒人數
+40(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,115 1,082 16
觀塘區 0 861 835 16
黃大仙區 0 858 807 39
九龍城區 4 758 717 16
深水埗區 0 664 623 24
沙田區 0 625 614 10
東區 0 624 590 12
元朗區 1 622 607 8
葵青區 0 596 585 6
中西區 8 487 383 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」
特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」
【新冠疫苗】意大利增8死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】意大利增8死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間21:00）
【變種病毒】法國發現新型變種 可避過核酸檢測
【變種病毒】法國發現新型變種 可避過核酸檢測