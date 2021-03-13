  • 21°C
香港時間 : 2021313日 (六) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/03/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日　時間09:00）
香港疫情全球數據
11,211
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,711
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
119,807,222
確診累積
+302,566(較上日)		 2,653,755
死亡個案
+6,187(較上日)		 96,459,707
治癒人數
+359,725(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 61,908 29,990,956 22,095,652 545,382
巴西 84,047 11,368,316 10,036,240 275,276
印度 6,362 11,333,491 10,971,347 158,483
俄羅斯 0 4,370,617 3,973,029 91,220
英國 6,684 4,261,398 3,424,092 125,579
法國 25,112 4,075,718 278,470 90,207
西班牙 5,348 3,183,704 2,857,714 72,258
意大利 26,790 3,175,807 2,564,926 101,564
土耳其 14,941 2,850,930 2,670,273 29,356
德國 5,836 2,559,296 2,350,379 73,790
哥倫比亞 4,078 2,294,617 2,195,569 60,950
阿根廷 7,849 2,185,747 1,974,866 53,578
墨西哥 0 2,151,028 1,691,093 193,142
波蘭 0 1,868,297 1,530,484 46,724
伊朗 0 1,731,558 1,477,588 61,069
南非 1,225 1,526,873 1,449,654 51,179
烏克蘭 0 1,487,497 1,259,791 29,434
印尼 0 1,410,134 1,231,454 38,229
秘魯 8,039 1,402,610 1,308,175 48,664
捷克 0 1,376,998 1,191,782 22,865
美國疫情全球數據
29,990,956
確診累積
+61,908(較上日)		 545,382
死亡個案
+1,626(較上日)		 22,095,652
治癒人數
+188,031(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,096 3,617,491 1,899,810 55,315
德克薩斯州 4,785 2,724,988 2,554,734 46,457
佛羅里達州 5,214 1,967,865 1,247,846 32,170
紐約州 9,245 1,768,855 867,946 49,021
伊利諾伊州 1,763 1,206,172 1,121,855 23,163
佐治亞州 1,567 1,031,713 557,166 18,164
俄亥俄州 1,806 986,740 935,857 17,871
賓夕法尼亞州 3,064 966,647 884,539 24,632
北卡羅萊納州 1,998 881,823 837,824 11,663
亞利桑那州 1,367 831,832 777,068 16,519
中國大陸疫情全球數據
90,034
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,215
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 3 2,243 2,190 8
上海 2 1,830 1,782 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,316 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,309 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,029 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,211
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,711
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,108 1,070 16
觀塘區 0 861 825 16
黃大仙區 0 855 803 39
九龍城區 0 749 711 16
深水埗區 0 654 615 24
沙田區 0 625 609 10
元朗區 0 618 605 8
東區 0 617 584 12
葵青區 0 595 579 6
屯門區 0 477 459 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【阿斯利康疫苗】保加利亞加入停用行列 多國怕引發血栓（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間09:00）
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份