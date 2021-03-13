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【阿斯利康疫苗】保加利亞加入停用行列 多國怕引發血栓（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|11,211
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|119,807,222
確診累積
+302,566(較上日)
|2,653,755
死亡個案
+6,187(較上日)
|96,459,707
治癒人數
+359,725(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|61,908
|29,990,956
|22,095,652
|545,382
|巴西
|84,047
|11,368,316
|10,036,240
|275,276
|印度
|6,362
|11,333,491
|10,971,347
|158,483
|俄羅斯
|0
|4,370,617
|3,973,029
|91,220
|英國
|6,684
|4,261,398
|3,424,092
|125,579
|法國
|25,112
|4,075,718
|278,470
|90,207
|西班牙
|5,348
|3,183,704
|2,857,714
|72,258
|意大利
|26,790
|3,175,807
|2,564,926
|101,564
|土耳其
|14,941
|2,850,930
|2,670,273
|29,356
|德國
|5,836
|2,559,296
|2,350,379
|73,790
|哥倫比亞
|4,078
|2,294,617
|2,195,569
|60,950
|阿根廷
|7,849
|2,185,747
|1,974,866
|53,578
|墨西哥
|0
|2,151,028
|1,691,093
|193,142
|波蘭
|0
|1,868,297
|1,530,484
|46,724
|伊朗
|0
|1,731,558
|1,477,588
|61,069
|南非
|1,225
|1,526,873
|1,449,654
|51,179
|烏克蘭
|0
|1,487,497
|1,259,791
|29,434
|印尼
|0
|1,410,134
|1,231,454
|38,229
|秘魯
|8,039
|1,402,610
|1,308,175
|48,664
|捷克
|0
|1,376,998
|1,191,782
|22,865
|美國疫情全球數據
|29,990,956
確診累積
+61,908(較上日)
|545,382
死亡個案
+1,626(較上日)
|22,095,652
治癒人數
+188,031(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,096
|3,617,491
|1,899,810
|55,315
|德克薩斯州
|4,785
|2,724,988
|2,554,734
|46,457
|佛羅里達州
|5,214
|1,967,865
|1,247,846
|32,170
|紐約州
|9,245
|1,768,855
|867,946
|49,021
|伊利諾伊州
|1,763
|1,206,172
|1,121,855
|23,163
|佐治亞州
|1,567
|1,031,713
|557,166
|18,164
|俄亥俄州
|1,806
|986,740
|935,857
|17,871
|賓夕法尼亞州
|3,064
|966,647
|884,539
|24,632
|北卡羅萊納州
|1,998
|881,823
|837,824
|11,663
|亞利桑那州
|1,367
|831,832
|777,068
|16,519
|中國大陸疫情全球數據
|90,034
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,215
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|3
|2,243
|2,190
|8
|上海
|2
|1,830
|1,782
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,309
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,211
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,108
|1,070
|16
|觀塘區
|0
|861
|825
|16
|黃大仙區
|0
|855
|803
|39
|九龍城區
|0
|749
|711
|16
|深水埗區
|0
|654
|615
|24
|沙田區
|0
|625
|609
|10
|元朗區
|0
|618
|605
|8
|東區
|0
|617
|584
|12
|葵青區
|0
|595
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|459
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫