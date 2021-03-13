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【阿斯利康疫苗】保加利亞加入停用行列 多國怕引發血栓（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|11,211
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|119,602,524
確診累積
+97,868(較上日)
|2,649,017
死亡個案
+1,449(較上日)
|96,147,662
治癒人數
+47,680(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6,696
|29,935,744
|21,870,962
|543,877
|印度
|6,355
|11,333,484
|10,971,329
|158,483
|巴西
|0
|11,284,269
|9,984,822
|273,124
|俄羅斯
|0
|4,370,617
|3,973,029
|91,220
|英國
|6,679
|4,261,393
|3,424,092
|125,578
|法國
|74
|4,050,680
|277,225
|89,984
|西班牙
|5,348
|3,183,704
|2,857,714
|72,258
|意大利
|26,790
|3,175,807
|2,564,926
|101,564
|土耳其
|14,941
|2,850,930
|2,670,273
|29,356
|德國
|4,133
|2,557,593
|2,350,281
|73,668
|哥倫比亞
|0
|2,290,539
|2,191,171
|60,858
|阿根廷
|0
|2,177,898
|1,968,462
|53,493
|墨西哥
|0
|2,151,028
|1,691,093
|193,142
|波蘭
|0
|1,868,297
|1,530,484
|46,724
|伊朗
|0
|1,731,558
|1,477,588
|61,069
|南非
|0
|1,525,648
|1,447,503
|51,110
|烏克蘭
|0
|1,487,497
|1,259,791
|29,434
|印尼
|0
|1,410,134
|1,231,454
|38,229
|秘魯
|0
|1,394,571
|1,301,439
|48,484
|捷克
|0
|1,376,998
|1,191,782
|22,865
|美國疫情全球數據
|29,935,744
確診累積
+6,696(較上日)
|543,877
死亡個案
+121(較上日)
|21,870,962
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,615,395
|1,897,729
|55,137
|德克薩斯州
|0
|2,720,203
|2,548,299
|46,226
|佛羅里達州
|0
|1,962,651
|1,240,582
|32,079
|紐約州
|0
|1,759,610
|858,227
|48,950
|伊利諾伊州
|1,763
|1,206,172
|1,118,851
|23,163
|佐治亞州
|0
|1,030,146
|549,454
|18,117
|俄亥俄州
|0
|984,934
|933,756
|17,662
|賓夕法尼亞州
|2,766
|966,349
|881,711
|24,632
|北卡羅萊納州
|0
|879,825
|837,824
|11,622
|亞利桑那州
|0
|830,465
|777,068
|16,464
|中國大陸疫情全球數據
|90,027
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,206
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,240
|2,189
|8
|上海
|0
|1,828
|1,781
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,309
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,211
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,108
|1,070
|16
|觀塘區
|0
|861
|825
|16
|黃大仙區
|0
|855
|803
|39
|九龍城區
|0
|749
|711
|16
|深水埗區
|0
|654
|615
|24
|沙田區
|0
|625
|609
|10
|元朗區
|0
|618
|605
|8
|東區
|0
|617
|584
|12
|葵青區
|0
|595
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|459
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫