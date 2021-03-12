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【阿斯利康疫苗】保加利亞加入停用行列 多國怕引發血栓（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|11,211
確診/疑似
+60(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
+17(較上日)
|環球疫情全球數據
|119,478,161
確診累積
+466,564(較上日)
|2,647,364
死亡個案
+9,560(較上日)
|96,077,775
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|63,385
|29,927,572
|21,907,399
|543,738
|印度
|23,093
|11,310,636
|10,954,872
|158,358
|巴西
|78,297
|11,284,269
|9,984,822
|273,124
|俄羅斯
|9,794
|4,370,617
|3,973,029
|91,220
|英國
|6,835
|4,254,714
|3,386,655
|125,403
|法國
|27,420
|4,050,606
|277,225
|89,984
|西班牙
|0
|3,178,356
|2,857,714
|72,085
|意大利
|25,649
|3,149,017
|2,550,483
|101,184
|土耳其
|14,046
|2,835,989
|2,659,093
|29,290
|德國
|11,679
|2,553,460
|2,349,383
|73,599
|哥倫比亞
|4,579
|2,290,539
|2,191,171
|60,858
|阿根廷
|8,204
|2,177,898
|1,968,462
|53,493
|墨西哥
|6,470
|2,151,028
|1,691,093
|193,142
|波蘭
|18,873
|1,868,297
|1,530,484
|46,724
|伊朗
|8,088
|1,731,558
|1,477,588
|61,069
|南非
|1,474
|1,525,648
|1,447,503
|51,110
|烏克蘭
|13,045
|1,487,497
|1,259,791
|29,434
|印尼
|6,412
|1,410,134
|1,231,454
|38,229
|秘魯
|7,114
|1,394,571
|1,301,439
|48,484
|捷克
|11,274
|1,376,998
|1,191,782
|22,865
|美國疫情全球數據
|29,927,572
確診累積
+63,385(較上日)
|543,738
死亡個案
+1,508(較上日)
|21,907,399
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,585
|3,615,395
|1,897,729
|55,137
|德克薩斯州
|6,093
|2,720,203
|2,548,299
|46,226
|佛羅里達州
|5,065
|1,962,651
|1,240,582
|32,079
|紐約州
|7,727
|1,759,610
|858,227
|48,950
|伊利諾伊州
|1,700
|1,204,409
|1,118,851
|23,122
|佐治亞州
|1,714
|1,030,146
|549,454
|18,117
|俄亥俄州
|1,448
|984,934
|933,756
|17,662
|賓夕法尼亞州
|2,675
|963,583
|881,711
|24,597
|北卡羅萊納州
|2,061
|879,825
|837,824
|11,622
|亞利桑那州
|1,835
|830,465
|814,001
|16,464
|中國大陸疫情全球數據
|90,027
確診累積
+9(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,206
治癒人數
+8(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|2
|2,240
|2,189
|8
|上海
|3
|1,828
|1,781
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|1
|1,309
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,211
確診累積
+60(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,711
治癒人數
+17(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,108
|1,070
|16
|觀塘區
|0
|861
|825
|16
|黃大仙區
|0
|855
|803
|39
|九龍城區
|0
|749
|711
|16
|深水埗區
|2
|654
|615
|24
|沙田區
|0
|625
|609
|10
|元朗區
|0
|618
|605
|8
|東區
|3
|617
|584
|12
|葵青區
|1
|595
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|459
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫