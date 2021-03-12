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Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|11,151
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,694
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|119,322,382
確診累積
+310,785(較上日)
|2,644,796
死亡個案
+6,992(較上日)
|96,510,547
治癒人數
+391,546(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|61,715
|29,925,902
|22,445,516
|543,721
|印度
|18,436
|11,305,979
|10,947,252
|158,326
|巴西
|78,297
|11,284,269
|9,983,656
|273,124
|俄羅斯
|0
|4,360,823
|3,959,533
|90,734
|英國
|6,824
|4,254,703
|3,386,655
|125,403
|法國
|27,372
|4,050,558
|277,225
|89,984
|西班牙
|0
|3,178,356
|2,857,714
|72,085
|意大利
|25,649
|3,149,017
|2,550,483
|101,184
|土耳其
|14,046
|2,835,989
|2,659,093
|29,290
|德國
|4,745
|2,546,526
|2,341,635
|73,560
|哥倫比亞
|4,579
|2,290,539
|2,191,171
|60,858
|阿根廷
|8,204
|2,177,898
|1,968,462
|53,493
|墨西哥
|6,470
|2,151,028
|1,691,093
|193,142
|波蘭
|0
|1,849,424
|1,516,540
|46,373
|伊朗
|0
|1,723,470
|1,471,179
|61,016
|南非
|1,474
|1,525,648
|1,447,503
|51,110
|烏克蘭
|0
|1,474,452
|1,254,913
|29,195
|印尼
|0
|1,403,722
|1,224,603
|38,049
|秘魯
|7,114
|1,394,571
|1,301,439
|48,484
|捷克
|0
|1,365,724
|1,178,832
|22,624
|美國疫情全球數據
|29,925,902
確診累積
+61,715(較上日)
|543,721
死亡個案
+1,491(較上日)
|22,445,516
治癒人數
+161,272(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,585
|3,615,395
|1,897,729
|55,137
|德克薩斯州
|6,093
|2,720,203
|2,548,299
|46,226
|佛羅里達州
|5,065
|1,962,651
|1,240,582
|32,079
|紐約州
|7,727
|1,759,610
|858,227
|48,950
|伊利諾伊州
|1,700
|1,204,409
|1,118,851
|23,122
|佐治亞州
|1,714
|1,030,146
|549,454
|18,117
|俄亥俄州
|1,448
|984,934
|933,756
|17,662
|賓夕法尼亞州
|2,675
|963,583
|881,711
|24,597
|北卡羅萊納州
|2,061
|879,825
|837,824
|11,622
|亞利桑那州
|1,835
|830,465
|814,001
|16,464
|中國大陸疫情全球數據
|90,027
確診累積
+9(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,209
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|2
|2,240
|2,189
|8
|上海
|3
|1,828
|1,781
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|1
|1,309
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,151
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,694
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,108
|1,070
|16
|觀塘區
|0
|861
|825
|16
|黃大仙區
|0
|855
|803
|39
|九龍城區
|0
|749
|711
|16
|深水埗區
|2
|654
|615
|24
|沙田區
|0
|625
|609
|10
|元朗區
|0
|618
|605
|8
|東區
|3
|617
|584
|12
|葵青區
|1
|595
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|459
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫