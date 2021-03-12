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新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間07:00）

國際形勢 07:00 2021/03/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日　時間07:00）
香港疫情全球數據
11,151
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,694
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
119,281,527
確診累積
+269,930(較上日)		 2,643,346
死亡個案
+5,542(較上日)		 96,335,020
治癒人數
+216,019(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 54,148 29,918,335 22,360,614 543,539
印度 18,334 11,305,877 10,947,162 158,325
巴西 71,745 11,277,717 9,921,994 272,889
俄羅斯 0 4,360,823 3,959,533 90,734
英國 6,821 4,254,700 3,386,655 125,403
法國 27,357 4,050,543 277,225 89,984
西班牙 0 3,178,442 2,857,714 72,085
意大利 25,649 3,149,017 2,550,483 101,184
土耳其 14,046 2,835,989 2,659,093 29,290
德國 4,745 2,546,526 2,341,635 73,560
哥倫比亞 4,579 2,290,539 2,191,171 60,858
阿根廷 8,204 2,177,898 1,968,462 53,493
墨西哥 0 2,144,558 1,685,996 192,491
波蘭 0 1,849,424 1,516,540 46,373
伊朗 0 1,723,470 1,471,179 61,016
南非 1,474 1,525,648 1,447,503 51,110
烏克蘭 0 1,474,452 1,254,913 29,195
印尼 0 1,403,722 1,224,603 38,049
秘魯 0 1,387,457 1,294,623 48,323
捷克 0 1,365,724 1,178,832 22,624
美國疫情全球數據
29,918,335
確診累積
+54,148(較上日)		 543,539
死亡個案
+1,309(較上日)		 22,360,614
治癒人數
+76,370(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,285 3,613,095 1,896,397 55,003
德克薩斯州 4,987 2,719,097 2,547,889 46,224
佛羅里達州 5,065 1,962,651 1,240,582 32,079
紐約州 5,952 1,757,835 858,227 48,945
伊利諾伊州 1,700 1,204,409 1,118,851 23,122
佐治亞州 1,714 1,030,146 549,454 18,117
俄亥俄州 1,448 984,934 933,756 17,662
賓夕法尼亞州 2,334 963,242 881,711 24,591
北卡羅萊納州 2,061 879,825 837,824 11,622
亞利桑那州 1,835 830,465 814,001 16,464
中國大陸疫情全球數據
90,018
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,198
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,238 2,185 8
上海 0 1,825 1,780 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,316 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,308 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,029 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,151
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,694
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,108 1,070 16
觀塘區 0 861 825 16
黃大仙區 0 855 803 39
九龍城區 0 749 711 16
深水埗區 2 654 615 24
沙田區 0 625 609 10
元朗區 0 618 605 8
東區 3 617 584 12
葵青區 1 595 579 6
屯門區 0 477 459 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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