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【新冠疫苗】英外相及翰遜發言人 齊強調牛津疫苗安全有效
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|11,151
確診/疑似
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,694
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|119,281,527
確診累積
+269,930(較上日)
|2,643,346
死亡個案
+5,542(較上日)
|96,335,020
治癒人數
+216,019(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|54,148
|29,918,335
|22,360,614
|543,539
|印度
|18,334
|11,305,877
|10,947,162
|158,325
|巴西
|71,745
|11,277,717
|9,921,994
|272,889
|俄羅斯
|0
|4,360,823
|3,959,533
|90,734
|英國
|6,821
|4,254,700
|3,386,655
|125,403
|法國
|27,357
|4,050,543
|277,225
|89,984
|西班牙
|0
|3,178,442
|2,857,714
|72,085
|意大利
|25,649
|3,149,017
|2,550,483
|101,184
|土耳其
|14,046
|2,835,989
|2,659,093
|29,290
|德國
|4,745
|2,546,526
|2,341,635
|73,560
|哥倫比亞
|4,579
|2,290,539
|2,191,171
|60,858
|阿根廷
|8,204
|2,177,898
|1,968,462
|53,493
|墨西哥
|0
|2,144,558
|1,685,996
|192,491
|波蘭
|0
|1,849,424
|1,516,540
|46,373
|伊朗
|0
|1,723,470
|1,471,179
|61,016
|南非
|1,474
|1,525,648
|1,447,503
|51,110
|烏克蘭
|0
|1,474,452
|1,254,913
|29,195
|印尼
|0
|1,403,722
|1,224,603
|38,049
|秘魯
|0
|1,387,457
|1,294,623
|48,323
|捷克
|0
|1,365,724
|1,178,832
|22,624
|美國疫情全球數據
|29,918,335
確診累積
+54,148(較上日)
|543,539
死亡個案
+1,309(較上日)
|22,360,614
治癒人數
+76,370(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,285
|3,613,095
|1,896,397
|55,003
|德克薩斯州
|4,987
|2,719,097
|2,547,889
|46,224
|佛羅里達州
|5,065
|1,962,651
|1,240,582
|32,079
|紐約州
|5,952
|1,757,835
|858,227
|48,945
|伊利諾伊州
|1,700
|1,204,409
|1,118,851
|23,122
|佐治亞州
|1,714
|1,030,146
|549,454
|18,117
|俄亥俄州
|1,448
|984,934
|933,756
|17,662
|賓夕法尼亞州
|2,334
|963,242
|881,711
|24,591
|北卡羅萊納州
|2,061
|879,825
|837,824
|11,622
|亞利桑那州
|1,835
|830,465
|814,001
|16,464
|中國大陸疫情全球數據
|90,018
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,198
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,238
|2,185
|8
|上海
|0
|1,825
|1,780
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,308
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,029
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,151
確診累積
0(較上日)
|203
死亡個案
0(較上日)
|10,694
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,108
|1,070
|16
|觀塘區
|0
|861
|825
|16
|黃大仙區
|0
|855
|803
|39
|九龍城區
|0
|749
|711
|16
|深水埗區
|2
|654
|615
|24
|沙田區
|0
|625
|609
|10
|元朗區
|0
|618
|605
|8
|東區
|3
|617
|584
|12
|葵青區
|1
|595
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|459
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫