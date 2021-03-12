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新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/03/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日　時間04:00）
香港疫情全球數據
11,151
確診/疑似
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,694
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
119,162,460
確診累積
+150,863(較上日)		 2,640,052
死亡個案
+2,248(較上日)		 96,287,595
治癒人數
+168,594(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 28,743 29,892,930 22,329,373 542,806
印度 18,334 11,305,877 10,947,162 158,325
巴西 0 11,205,972 9,921,994 270,917
俄羅斯 0 4,360,823 3,959,533 90,734
英國 6,821 4,254,700 3,386,655 125,403
法國 27,357 4,050,543 277,225 89,984
西班牙 0 3,178,442 2,857,714 72,085
意大利 25,649 3,149,017 2,550,483 101,184
土耳其 14,046 2,835,989 2,659,093 29,290
德國 4,592 2,546,373 2,341,635 73,364
哥倫比亞 0 2,285,960 2,187,473 60,773
阿根廷 0 2,169,694 1,961,640 53,359
墨西哥 0 2,144,558 1,685,996 192,491
波蘭 0 1,849,424 1,516,540 46,373
伊朗 0 1,723,470 1,471,179 61,016
南非 1,474 1,525,648 1,447,503 51,110
烏克蘭 0 1,474,452 1,254,913 29,195
印尼 0 1,403,722 1,224,603 38,049
秘魯 0 1,387,457 1,294,623 48,323
捷克 0 1,365,724 1,178,832 22,624
美國疫情全球數據
29,892,930
確診累積
+28,743(較上日)		 542,806
死亡個案
+576(較上日)		 22,329,373
治癒人數
+45,129(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,611,810 1,895,161 54,888
德克薩斯州 0 2,714,110 2,541,683 46,023
佛羅里達州 5,065 1,962,651 1,240,582 32,079
紐約州 5,952 1,757,835 858,227 48,945
伊利諾伊州 1,700 1,204,409 1,118,851 23,122
佐治亞州 0 1,028,432 542,923 18,036
俄亥俄州 1,448 984,934 933,756 17,662
賓夕法尼亞州 2,334 963,242 881,711 24,591
北卡羅萊納州 0 877,764 837,824 11,595
亞利桑那州 1,835 830,465 814,001 16,464
中國大陸疫情全球數據
90,018
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,198
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,238 2,185 8
上海 0 1,825 1,780 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,316 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,308 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,029 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,151
確診累積
0(較上日)		 203
死亡個案
0(較上日)		 10,694
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,108 1,070 16
觀塘區 0 861 825 16
黃大仙區 0 855 803 39
九龍城區 0 749 711 16
深水埗區 2 654 615 24
沙田區 0 625 609 10
元朗區 0 618 605 8
東區 3 617 584 12
葵青區 1 595 579 6
屯門區 0 477 459 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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