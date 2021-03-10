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法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|11,121
確診/疑似
0(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,662
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|118,374,198
確診累積
+273,471(較上日)
|2,625,243
死亡個案
+5,669(較上日)
|95,643,675
治癒人數
+21,723(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|55,148
|29,801,506
|22,189,909
|540,574
|印度
|12,632
|11,262,707
|10,920,046
|158,079
|巴西
|69,537
|11,125,017
|9,878,566
|268,568
|俄羅斯
|0
|4,342,474
|3,932,177
|89,809
|英國
|5,863
|4,241,858
|3,315,934
|125,032
|法國
|23,140
|3,992,755
|274,331
|89,455
|西班牙
|4,013
|3,164,983
|2,823,433
|71,727
|意大利
|19,725
|3,101,093
|2,521,731
|100,479
|土耳其
|13,755
|2,807,387
|2,640,669
|29,160
|德國
|3,903
|2,520,618
|2,331,890
|72,981
|哥倫比亞
|3,511
|2,282,372
|2,183,635
|60,676
|阿根廷
|7,307
|2,162,001
|1,956,591
|53,252
|墨西哥
|7,407
|2,137,884
|1,681,336
|191,789
|波蘭
|0
|1,811,036
|1,503,353
|45,599
|伊朗
|0
|1,706,559
|1,456,759
|60,867
|南非
|991
|1,522,697
|1,444,282
|50,906
|烏克蘭
|0
|1,458,785
|1,243,335
|28,698
|印尼
|0
|1,392,945
|1,210,877
|37,757
|秘魯
|5,556
|1,380,023
|1,288,067
|48,163
|捷克
|0
|1,335,815
|1,150,634
|22,147
|美國疫情全球數據
|29,801,506
確診累積
+55,148(較上日)
|540,574
死亡個案
+1,863(較上日)
|22,189,909
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,168
|3,608,376
|1,891,820
|54,621
|德克薩斯州
|5,119
|2,708,716
|2,533,691
|45,808
|佛羅里達州
|4,426
|1,952,733
|1,223,932
|31,926
|紐約州
|7,153
|1,745,965
|839,031
|48,726
|伊利諾伊州
|1,510
|1,201,027
|1,112,007
|23,039
|佐治亞州
|1,761
|1,026,692
|535,587
|17,978
|俄亥俄州
|1,893
|981,618
|929,414
|17,662
|賓夕法尼亞州
|2,947
|958,297
|867,353
|24,502
|北卡羅萊納州
|997
|875,903
|837,824
|11,552
|亞利桑那州
|563
|827,800
|811,474
|16,326
|中國大陸疫情全球數據
|90,007
確診累積
+5(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,194
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|1
|2,236
|2,184
|8
|上海
|2
|1,820
|1,777
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|1
|1,308
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,028
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,121
確診累積
0(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,662
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,107
|1,069
|16
|觀塘區
|1
|861
|824
|16
|黃大仙區
|0
|855
|802
|39
|九龍城區
|3
|748
|709
|15
|深水埗區
|0
|651
|613
|24
|沙田區
|0
|625
|608
|10
|元朗區
|0
|618
|603
|8
|東區
|3
|614
|581
|12
|葵青區
|1
|593
|579
|6
|屯門區
|0
|477
|458
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫