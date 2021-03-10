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新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/03/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日　時間14:00）
香港疫情全球數據
11,121
確診/疑似
0(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,662
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
118,374,198
確診累積
+273,471(較上日)		 2,625,243
死亡個案
+5,669(較上日)		 95,643,675
治癒人數
+21,723(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 55,148 29,801,506 22,189,909 540,574
印度 12,632 11,262,707 10,920,046 158,079
巴西 69,537 11,125,017 9,878,566 268,568
俄羅斯 0 4,342,474 3,932,177 89,809
英國 5,863 4,241,858 3,315,934 125,032
法國 23,140 3,992,755 274,331 89,455
西班牙 4,013 3,164,983 2,823,433 71,727
意大利 19,725 3,101,093 2,521,731 100,479
土耳其 13,755 2,807,387 2,640,669 29,160
德國 3,903 2,520,618 2,331,890 72,981
哥倫比亞 3,511 2,282,372 2,183,635 60,676
阿根廷 7,307 2,162,001 1,956,591 53,252
墨西哥 7,407 2,137,884 1,681,336 191,789
波蘭 0 1,811,036 1,503,353 45,599
伊朗 0 1,706,559 1,456,759 60,867
南非 991 1,522,697 1,444,282 50,906
烏克蘭 0 1,458,785 1,243,335 28,698
印尼 0 1,392,945 1,210,877 37,757
秘魯 5,556 1,380,023 1,288,067 48,163
捷克 0 1,335,815 1,150,634 22,147
美國疫情全球數據
29,801,506
確診累積
+55,148(較上日)		 540,574
死亡個案
+1,863(較上日)		 22,189,909
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,168 3,608,376 1,891,820 54,621
德克薩斯州 5,119 2,708,716 2,533,691 45,808
佛羅里達州 4,426 1,952,733 1,223,932 31,926
紐約州 7,153 1,745,965 839,031 48,726
伊利諾伊州 1,510 1,201,027 1,112,007 23,039
佐治亞州 1,761 1,026,692 535,587 17,978
俄亥俄州 1,893 981,618 929,414 17,662
賓夕法尼亞州 2,947 958,297 867,353 24,502
北卡羅萊納州 997 875,903 837,824 11,552
亞利桑那州 563 827,800 811,474 16,326
中國大陸疫情全球數據
90,007
確診累積
+5(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,194
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 1 2,236 2,184 8
上海 2 1,820 1,777 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,316 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 1 1,308 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,028 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,121
確診累積
0(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,662
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,107 1,069 16
觀塘區 1 861 824 16
黃大仙區 0 855 802 39
九龍城區 3 748 709 15
深水埗區 0 651 613 24
沙田區 0 625 608 10
元朗區 0 618 603 8
東區 3 614 581 12
葵青區 1 593 579 6
屯門區 0 477 458 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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