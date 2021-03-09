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梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|11,121
確診/疑似
+21(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,662
治癒人數
+26(較上日)
|環球疫情全球數據
|118,043,307
確診累積
+268,673(較上日)
|2,618,978
死亡個案
+8,606(較上日)
|95,592,649
治癒人數
+449,328(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|46,336
|29,744,652
|22,374,392
|538,628
|印度
|2,796
|11,244,786
|10,899,394
|157,966
|巴西
|36,136
|11,055,480
|9,826,292
|266,614
|俄羅斯
|9,445
|4,342,474
|3,932,177
|89,809
|英國
|4,823
|4,235,989
|3,278,629
|124,801
|法國
|5,537
|3,969,615
|272,887
|89,090
|西班牙
|11,958
|3,160,970
|2,810,929
|71,436
|意大利
|13,882
|3,081,368
|2,508,732
|100,103
|土耳其
|13,215
|2,793,632
|2,632,030
|29,094
|德國
|4,689
|2,515,478
|2,322,734
|72,698
|哥倫比亞
|2,205
|2,278,861
|2,180,777
|60,598
|阿根廷
|5,058
|2,154,694
|1,951,540
|53,121
|墨西哥
|1,877
|2,130,477
|1,675,996
|190,923
|波蘭
|9,953
|1,811,036
|1,503,353
|45,599
|伊朗
|8,554
|1,706,559
|1,456,759
|60,867
|南非
|638
|1,521,706
|1,442,045
|50,803
|烏克蘭
|3,364
|1,458,785
|1,243,335
|28,698
|印尼
|6,389
|1,392,945
|1,210,877
|37,757
|秘魯
|3,291
|1,374,467
|1,282,228
|49,973
|捷克
|10,524
|1,335,815
|1,150,634
|22,147
|美國疫情全球數據
|29,744,652
確診累積
+46,336(較上日)
|538,628
死亡個案
+774(較上日)
|22,374,392
治癒人數
+116,247(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,072
|3,604,208
|1,888,575
|54,394
|德克薩斯州
|3,925
|2,703,597
|2,526,050
|45,640
|佛羅里達州
|3,312
|1,948,307
|1,211,002
|31,764
|紐約州
|5,885
|1,738,812
|829,824
|48,643
|伊利諾伊州
|1,182
|1,199,517
|1,108,718
|23,020
|佐治亞州
|1,444
|1,024,931
|531,874
|17,948
|俄亥俄州
|1,254
|979,725
|927,244
|17,502
|賓夕法尼亞州
|1,908
|955,350
|861,756
|24,463
|北卡羅萊納州
|2,730
|874,906
|837,824
|11,535
|亞利桑那州
|783
|827,237
|810,909
|16,328
|中國大陸疫情全球數據
|90,002
確診累積
+8(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,185
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|2
|2,235
|2,182
|8
|上海
|2
|1,818
|1,777
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,316
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,307
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,028
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,121
確診累積
+21(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,662
治癒人數
+26(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,105
|1,068
|16
|觀塘區
|0
|860
|819
|16
|黃大仙區
|0
|855
|801
|39
|九龍城區
|0
|744
|701
|15
|深水埗區
|0
|650
|610
|24
|沙田區
|0
|625
|607
|10
|元朗區
|0
|617
|602
|8
|東區
|0
|611
|577
|12
|葵青區
|0
|592
|577
|6
|屯門區
|0
|477
|458
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫