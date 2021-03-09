  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (二) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/03/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日　時間20:00）
香港疫情全球數據
11,121
確診/疑似
+21(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,662
治癒人數
+26(較上日)
環球疫情全球數據
118,043,307
確診累積
+268,673(較上日)		 2,618,978
死亡個案
+8,606(較上日)		 95,592,649
治癒人數
+449,328(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 46,336 29,744,652 22,374,392 538,628
印度 2,796 11,244,786 10,899,394 157,966
巴西 36,136 11,055,480 9,826,292 266,614
俄羅斯 9,445 4,342,474 3,932,177 89,809
英國 4,823 4,235,989 3,278,629 124,801
法國 5,537 3,969,615 272,887 89,090
西班牙 11,958 3,160,970 2,810,929 71,436
意大利 13,882 3,081,368 2,508,732 100,103
土耳其 13,215 2,793,632 2,632,030 29,094
德國 4,689 2,515,478 2,322,734 72,698
哥倫比亞 2,205 2,278,861 2,180,777 60,598
阿根廷 5,058 2,154,694 1,951,540 53,121
墨西哥 1,877 2,130,477 1,675,996 190,923
波蘭 9,953 1,811,036 1,503,353 45,599
伊朗 8,554 1,706,559 1,456,759 60,867
南非 638 1,521,706 1,442,045 50,803
烏克蘭 3,364 1,458,785 1,243,335 28,698
印尼 6,389 1,392,945 1,210,877 37,757
秘魯 3,291 1,374,467 1,282,228 49,973
捷克 10,524 1,335,815 1,150,634 22,147
美國疫情全球數據
29,744,652
確診累積
+46,336(較上日)		 538,628
死亡個案
+774(較上日)		 22,374,392
治癒人數
+116,247(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,072 3,604,208 1,888,575 54,394
德克薩斯州 3,925 2,703,597 2,526,050 45,640
佛羅里達州 3,312 1,948,307 1,211,002 31,764
紐約州 5,885 1,738,812 829,824 48,643
伊利諾伊州 1,182 1,199,517 1,108,718 23,020
佐治亞州 1,444 1,024,931 531,874 17,948
俄亥俄州 1,254 979,725 927,244 17,502
賓夕法尼亞州 1,908 955,350 861,756 24,463
北卡羅萊納州 2,730 874,906 837,824 11,535
亞利桑那州 783 827,237 810,909 16,328
中國大陸疫情全球數據
90,002
確診累積
+8(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,185
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 2 2,235 2,182 8
上海 2 1,818 1,777 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,316 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,307 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,028 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,121
確診累積
+21(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,662
治癒人數
+26(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,105 1,068 16
觀塘區 0 860 819 16
黃大仙區 0 855 801 39
九龍城區 0 744 701 15
深水埗區 0 650 610 24
沙田區 0 625 607 10
元朗區 0 617 602 8
東區 0 611 577 12
葵青區 0 592 577 6
屯門區 0 477 458 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日
泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日 時間20:00）
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
【新冠疫苗】南韓增至13死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】南韓增至13死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）