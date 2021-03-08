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【BNO移民英國】印花稅假期新安排 細節一文看懂
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|11,100
確診/疑似
+9(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,636
治癒人數
+7(較上日)
|環球疫情全球數據
|117,706,476
確診累積
+250,907(較上日)
|2,609,642
死亡個案
+4,588(較上日)
|95,086,088
治癒人數
+1,520,326(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|40,068
|29,696,250
|22,257,676
|537,838
|印度
|1,110
|11,229,398
|10,882,798
|157,890
|巴西
|80,024
|11,019,344
|9,757,178
|265,500
|俄羅斯
|10,253
|4,333,029
|3,922,246
|89,473
|英國
|5,260
|4,231,166
|3,199,565
|124,736
|法國
|21,834
|3,964,078
|272,079
|88,727
|西班牙
|0
|3,149,012
|2,744,664
|71,138
|意大利
|20,724
|3,067,486
|2,494,839
|99,785
|土耳其
|11,187
|2,780,417
|2,623,924
|29,030
|德國
|1,242
|2,508,655
|2,314,400
|72,532
|哥倫比亞
|3,411
|2,276,656
|2,177,199
|60,503
|阿根廷
|2,922
|2,149,636
|1,945,816
|52,880
|墨西哥
|2,734
|2,128,600
|1,670,431
|190,604
|波蘭
|6,169
|1,801,083
|1,494,083
|45,317
|伊朗
|0
|1,689,692
|1,442,198
|60,687
|南非
|862
|1,521,068
|1,440,874
|50,678
|烏克蘭
|5,680
|1,455,421
|1,242,311
|28,616
|印尼
|6,894
|1,386,556
|1,203,381
|37,547
|秘魯
|6,212
|1,371,176
|1,276,245
|47,854
|捷克
|3,960
|1,325,291
|1,135,251
|21,882
|美國疫情全球數據
|29,696,250
確診累積
+40,068(較上日)
|537,838
死亡個案
+624(較上日)
|22,257,676
治癒人數
+1,287,524(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,846
|3,600,136
|1,881,948
|54,223
|德克薩斯州
|2,870
|2,699,672
|2,514,061
|45,571
|佛羅里達州
|4,098
|1,944,995
|1,199,784
|31,683
|紐約州
|6,788
|1,732,927
|817,384
|48,579
|伊利諾伊州
|1,068
|1,198,335
|1,106,447
|23,014
|佐治亞州
|1,709
|1,023,487
|527,080
|17,906
|俄亥俄州
|735
|978,471
|925,655
|17,502
|賓夕法尼亞州
|1,736
|953,442
|861,756
|24,457
|北卡羅萊納州
|0
|872,176
|819,839
|11,502
|亞利桑那州
|1,335
|826,454
|810,126
|16,328
|中國大陸疫情全球數據
|89,994
確診累積
+19(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,175
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|4
|2,233
|2,180
|8
|上海
|5
|1,816
|1,773
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,314
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|2
|1,307
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,033
|9
|湖南
|0
|1,037
|1,028
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,100
確診累積
+9(較上日)
|202
死亡個案
0(較上日)
|10,636
治癒人數
+7(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,105
|1,068
|16
|觀塘區
|0
|860
|819
|16
|黃大仙區
|0
|855
|801
|39
|九龍城區
|1
|744
|701
|15
|深水埗區
|2
|650
|610
|24
|沙田區
|1
|625
|607
|10
|元朗區
|0
|617
|602
|8
|東區
|2
|611
|577
|12
|葵青區
|1
|592
|577
|6
|屯門區
|0
|477
|458
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫