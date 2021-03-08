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新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/03/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日　時間18:00）
香港疫情全球數據
11,100
確診/疑似
+9(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,636
治癒人數
+7(較上日)
環球疫情全球數據
117,706,476
確診累積
+250,907(較上日)		 2,609,642
死亡個案
+4,588(較上日)		 95,086,088
治癒人數
+1,520,326(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,068 29,696,250 22,257,676 537,838
印度 1,110 11,229,398 10,882,798 157,890
巴西 80,024 11,019,344 9,757,178 265,500
俄羅斯 10,253 4,333,029 3,922,246 89,473
英國 5,260 4,231,166 3,199,565 124,736
法國 21,834 3,964,078 272,079 88,727
西班牙 0 3,149,012 2,744,664 71,138
意大利 20,724 3,067,486 2,494,839 99,785
土耳其 11,187 2,780,417 2,623,924 29,030
德國 1,242 2,508,655 2,314,400 72,532
哥倫比亞 3,411 2,276,656 2,177,199 60,503
阿根廷 2,922 2,149,636 1,945,816 52,880
墨西哥 2,734 2,128,600 1,670,431 190,604
波蘭 6,169 1,801,083 1,494,083 45,317
伊朗 0 1,689,692 1,442,198 60,687
南非 862 1,521,068 1,440,874 50,678
烏克蘭 5,680 1,455,421 1,242,311 28,616
印尼 6,894 1,386,556 1,203,381 37,547
秘魯 6,212 1,371,176 1,276,245 47,854
捷克 3,960 1,325,291 1,135,251 21,882
美國疫情全球數據
29,696,250
確診累積
+40,068(較上日)		 537,838
死亡個案
+624(較上日)		 22,257,676
治癒人數
+1,287,524(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,846 3,600,136 1,881,948 54,223
德克薩斯州 2,870 2,699,672 2,514,061 45,571
佛羅里達州 4,098 1,944,995 1,199,784 31,683
紐約州 6,788 1,732,927 817,384 48,579
伊利諾伊州 1,068 1,198,335 1,106,447 23,014
佐治亞州 1,709 1,023,487 527,080 17,906
俄亥俄州 735 978,471 925,655 17,502
賓夕法尼亞州 1,736 953,442 861,756 24,457
北卡羅萊納州 0 872,176 819,839 11,502
亞利桑那州 1,335 826,454 810,126 16,328
中國大陸疫情全球數據
89,994
確診累積
+19(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,175
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 4 2,233 2,180 8
上海 5 1,816 1,773 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,314 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 2 1,307 1,281 22
北京 0 1,049 1,033 9
湖南 0 1,037 1,028 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,100
確診累積
+9(較上日)		 202
死亡個案
0(較上日)		 10,636
治癒人數
+7(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,105 1,068 16
觀塘區 0 860 819 16
黃大仙區 0 855 801 39
九龍城區 1 744 701 15
深水埗區 2 650 610 24
沙田區 1 625 607 10
元朗區 0 617 602 8
東區 2 611 577 12
葵青區 1 592 577 6
屯門區 0 477 458 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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