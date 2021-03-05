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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/03/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日　時間21:00）
香港疫情全球數據
11,067
確診/疑似
+11(較上日)		 201
死亡個案
0(較上日)		 10,604
治癒人數
+11(較上日)
環球疫情全球數據
116,529,109
確診累積
+387,744(較上日)		 2,586,774
死亡個案
+9,224(較上日)		 92,776,793
治癒人數
+392,554(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 66,530 29,526,816 20,785,806 533,641
印度 2,595 11,173,761 10,839,894 157,584
巴西 74,285 10,796,506 9,637,020 261,188
俄羅斯 11,024 4,301,159 3,885,321 88,285
英國 6,639 4,213,764 3,096,564 124,259
法國 25,286 3,895,430 269,474 87,988
西班牙 6,037 3,142,358 2,722,304 70,501
意大利 22,845 2,999,119 2,453,706 98,974
土耳其 11,322 2,746,158 2,601,137 28,839
德國 6,283 2,484,306 2,295,405 72,007
哥倫比亞 3,565 2,266,211 2,164,438 60,189
阿根廷 7,432 2,133,963 1,928,377 52,644
墨西哥 7,521 2,112,508 1,655,549 188,866
波蘭 15,831 1,766,490 1,459,564 44,912
伊朗 8,367 1,673,470 1,428,008 60,512
南非 1,404 1,517,666 1,436,010 50,462
烏克蘭 0 1,422,927 1,230,547 28,046
印尼 6,971 1,368,069 1,182,687 37,026
秘魯 4,878 1,349,847 1,250,047 47,306
捷克 14,714 1,299,002 1,115,172 21,325
美國疫情全球數據
29,526,816
確診累積
+66,530(較上日)		 533,641
死亡個案
+1,928(較上日)		 20,785,806
治癒人數
+92,722(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,226 3,587,903 1,873,983 53,461
德克薩斯州 7,357 2,687,243 2,471,839 44,997
佛羅里達州 6,118 1,930,232 1,170,351 31,390
紐約州 7,854 1,709,285 785,924 48,309
伊利諾伊州 1,740 1,193,260 1,098,501 22,902
佐治亞州 2,886 1,017,428 506,933 17,750
俄亥俄州 1,875 974,480 919,296 17,346
賓夕法尼亞州 3,007 946,463 856,709 24,326
北卡羅萊納州 2,502 868,056 819,839 11,399
亞利桑那州 1,154 821,108 114,855 16,185
中國大陸疫情全球數據
89,952
確診累積
+9(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,139
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 1 2,222 2,167 8
上海 6 1,808 1,763 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,322 1,314 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,305 1,281 22
北京 0 1,049 1,029 9
湖南 1 1,037 1,027 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,067
確診累積
+11(較上日)		 201
死亡個案
0(較上日)		 10,604
治癒人數
+11(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,104 1,062 16
觀塘區 1 858 817 16
黃大仙區 0 853 798 39
九龍城區 1 742 700 14
深水埗區 0 648 609 24
沙田區 0 624 603 10
元朗區 1 617 601 8
東區 0 608 573 12
葵青區 0 591 576 6
屯門區 1 477 457 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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