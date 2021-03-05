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新加坡護理人員獲加薪 以挽留及吸引人才
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|11,067
確診/疑似
+11(較上日)
|201
死亡個案
0(較上日)
|10,604
治癒人數
+11(較上日)
|環球疫情全球數據
|116,529,109
確診累積
+387,744(較上日)
|2,586,774
死亡個案
+9,224(較上日)
|92,776,793
治癒人數
+392,554(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|66,530
|29,526,816
|20,785,806
|533,641
|印度
|2,595
|11,173,761
|10,839,894
|157,584
|巴西
|74,285
|10,796,506
|9,637,020
|261,188
|俄羅斯
|11,024
|4,301,159
|3,885,321
|88,285
|英國
|6,639
|4,213,764
|3,096,564
|124,259
|法國
|25,286
|3,895,430
|269,474
|87,988
|西班牙
|6,037
|3,142,358
|2,722,304
|70,501
|意大利
|22,845
|2,999,119
|2,453,706
|98,974
|土耳其
|11,322
|2,746,158
|2,601,137
|28,839
|德國
|6,283
|2,484,306
|2,295,405
|72,007
|哥倫比亞
|3,565
|2,266,211
|2,164,438
|60,189
|阿根廷
|7,432
|2,133,963
|1,928,377
|52,644
|墨西哥
|7,521
|2,112,508
|1,655,549
|188,866
|波蘭
|15,831
|1,766,490
|1,459,564
|44,912
|伊朗
|8,367
|1,673,470
|1,428,008
|60,512
|南非
|1,404
|1,517,666
|1,436,010
|50,462
|烏克蘭
|0
|1,422,927
|1,230,547
|28,046
|印尼
|6,971
|1,368,069
|1,182,687
|37,026
|秘魯
|4,878
|1,349,847
|1,250,047
|47,306
|捷克
|14,714
|1,299,002
|1,115,172
|21,325
|美國疫情全球數據
|29,526,816
確診累積
+66,530(較上日)
|533,641
死亡個案
+1,928(較上日)
|20,785,806
治癒人數
+92,722(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,226
|3,587,903
|1,873,983
|53,461
|德克薩斯州
|7,357
|2,687,243
|2,471,839
|44,997
|佛羅里達州
|6,118
|1,930,232
|1,170,351
|31,390
|紐約州
|7,854
|1,709,285
|785,924
|48,309
|伊利諾伊州
|1,740
|1,193,260
|1,098,501
|22,902
|佐治亞州
|2,886
|1,017,428
|506,933
|17,750
|俄亥俄州
|1,875
|974,480
|919,296
|17,346
|賓夕法尼亞州
|3,007
|946,463
|856,709
|24,326
|北卡羅萊納州
|2,502
|868,056
|819,839
|11,399
|亞利桑那州
|1,154
|821,108
|114,855
|16,185
|中國大陸疫情全球數據
|89,952
確診累積
+9(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,139
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|1
|2,222
|2,167
|8
|上海
|6
|1,808
|1,763
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,322
|1,314
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,305
|1,281
|22
|北京
|0
|1,049
|1,029
|9
|湖南
|1
|1,037
|1,027
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,067
確診累積
+11(較上日)
|201
死亡個案
0(較上日)
|10,604
治癒人數
+11(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,104
|1,062
|16
|觀塘區
|1
|858
|817
|16
|黃大仙區
|0
|853
|798
|39
|九龍城區
|1
|742
|700
|14
|深水埗區
|0
|648
|609
|24
|沙田區
|0
|624
|603
|10
|元朗區
|1
|617
|601
|8
|東區
|0
|608
|573
|12
|葵青區
|0
|591
|576
|6
|屯門區
|1
|477
|457
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫