下一篇文章
【烏克蘭戰爭】俄軍傳加強攻基輔 否認使用真空彈（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|238,377
確診/疑似
0(較上日)
|1,013
死亡個案
0(較上日)
|18,067
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|437,940,015
確診累積
+53,034(較上日)
|5,980,260
死亡個案
+401(較上日)
|384,456,221
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|1,901
|80,649,244
|70,524,745
|975,301
|印度
|0
|42,931,045
|42,324,550
|514,054
|巴西
|0
|28,787,620
|26,336,373
|649,443
|法國
|0
|22,702,815
|20,901,504
|138,367
|英國
|0
|18,886,701
|17,449,650
|161,361
|美國疫情全球數據
|80,649,244
確診累積
+1,901(較上日)
|975,301
死亡個案
+151(較上日)
|70,524,745
治癒人數
+2,220(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|8,975,836
|8,890,223
|85,613
|德克薩斯州
|0
|6,629,329
|6,544,072
|85,257
|佛羅里達州
|0
|5,850,431
|4,167,468
|70,084
|紐約州
|0
|5,073,335
|2,860,347
|67,838
|伊利諾伊州
|0
|3,031,220
|2,816,091
|36,910
|中國大陸疫情全球數據
|109,542
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|102,017
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,357
|63,808
|4,512
|廣東
|0
|4,685
|3,891
|8
|上海
|0
|4,351
|3,863
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|0
|2,666
|2,629
|22
|香港疫情全球數據
|238,377
確診累積
0(較上日)
|1,013
死亡個案
0(較上日)
|18,067
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫