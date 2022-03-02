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新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2022/03/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日　時間00:00）
香港疫情全球數據
238,377
確診/疑似
0(較上日)		 1,013
死亡個案
0(較上日)		 18,067
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
437,886,981
確診累積
0(較上日)		 5,979,859
死亡個案
0(較上日)		 386,100,979
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 80,647,343 70,522,525 975,150
印度 0 42,931,045 42,324,550 514,054
巴西 0 28,787,620 26,336,373 649,443
法國 0 22,702,815 20,901,504 138,367
英國 0 18,886,701 17,449,650 161,361
美國疫情全球數據
80,647,343
確診累積
0(較上日)		 975,150
死亡個案
0(較上日)		 70,522,525
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 8,975,836 8,890,223 85,613
德克薩斯州 0 6,629,329 6,544,072 85,257
佛羅里達州 0 5,850,431 4,167,468 70,084
紐約州 0 5,073,335 2,860,347 67,838
伊利諾伊州 0 3,031,220 2,816,091 36,910
中國大陸疫情全球數據
109,542
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 102,017
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,357 63,808 4,512
廣東 0 4,685 3,891 8
上海 0 4,351 3,863 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 0 2,666 2,629 22
香港疫情全球數據
238,377
確診累積
0(較上日)		 1,013
死亡個案
0(較上日)		 18,067
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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