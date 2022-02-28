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新型冠狀肺炎全球疫情（02月28日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2022/02/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月28日　時間11:00）
香港疫情全球數據
171,314
確診/疑似
0(較上日)		 717
死亡個案
0(較上日)		 17,377
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
436,046,690
確診累積
+636,976(較上日)		 5,969,417
死亡個案
+2,051(較上日)		 382,936,236
治癒人數
+732,821(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7,464 80,567,757 70,223,237 973,119
印度 7,985 42,924,102 42,297,296 513,812
巴西 24,054 28,768,104 26,183,623 649,195
法國 42,600 22,689,332 20,666,313 138,135
英國 0 18,804,765 17,153,253 161,224
美國疫情全球數據
80,567,757
確診累積
+7,464(較上日)		 973,119
死亡個案
+189(較上日)		 70,223,237
治癒人數
+157,438(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 8,959,354 8,874,152 85,202
德克薩斯州 969 6,625,328 6,540,138 85,190
佛羅里達州 0 5,847,261 4,093,335 69,556
紐約州 1,584 5,071,336 2,850,280 67,795
伊利諾伊州 0 3,026,737 2,802,488 36,792
中國大陸疫情全球數據
109,326
確診累積
+209(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 101,936
治癒人數
+68(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 3 68,354 63,808 4,512
廣東 84 4,610 3,879 8
上海 45 4,310 3,851 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 2 2,666 2,628 22
香港疫情全球數據
171,314
確診累積
0(較上日)		 717
死亡個案
0(較上日)		 17,377
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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