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【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指4300俄軍戰死
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月28日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|171,314
確診/疑似
0(較上日)
|717
死亡個案
0(較上日)
|17,377
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|436,046,690
確診累積
+636,976(較上日)
|5,969,417
死亡個案
+2,051(較上日)
|382,936,236
治癒人數
+732,821(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7,464
|80,567,757
|70,223,237
|973,119
|印度
|7,985
|42,924,102
|42,297,296
|513,812
|巴西
|24,054
|28,768,104
|26,183,623
|649,195
|法國
|42,600
|22,689,332
|20,666,313
|138,135
|英國
|0
|18,804,765
|17,153,253
|161,224
|美國疫情全球數據
|80,567,757
確診累積
+7,464(較上日)
|973,119
死亡個案
+189(較上日)
|70,223,237
治癒人數
+157,438(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|8,959,354
|8,874,152
|85,202
|德克薩斯州
|969
|6,625,328
|6,540,138
|85,190
|佛羅里達州
|0
|5,847,261
|4,093,335
|69,556
|紐約州
|1,584
|5,071,336
|2,850,280
|67,795
|伊利諾伊州
|0
|3,026,737
|2,802,488
|36,792
|中國大陸疫情全球數據
|109,326
確診累積
+209(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|101,936
治癒人數
+68(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|3
|68,354
|63,808
|4,512
|廣東
|84
|4,610
|3,879
|8
|上海
|45
|4,310
|3,851
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|2
|2,666
|2,628
|22
|香港疫情全球數據
|171,314
確診累積
0(較上日)
|717
死亡個案
0(較上日)
|17,377
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫