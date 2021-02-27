下一篇文章
拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|10,951
確診/疑似
0(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,493
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|114,107,839
確診累積
+192,827(較上日)
|2,530,181
死亡個案
+4,794(較上日)
|90,227,315
治癒人數
+195,052(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|51,630
|29,111,161
|20,177,327
|522,282
|印度
|10,573
|11,079,094
|10,761,139
|156,970
|巴西
|61,744
|10,455,630
|9,323,696
|252,835
|俄羅斯
|0
|4,223,186
|3,783,386
|85,304
|英國
|8,523
|4,175,270
|2,779,169
|122,648
|法國
|223
|3,746,699
|261,649
|86,147
|西班牙
|8,341
|3,188,553
|2,647,446
|69,142
|意大利
|20,488
|2,888,923
|2,387,032
|97,227
|土耳其
|9,205
|2,683,971
|2,556,785
|28,432
|德國
|3,535
|2,436,478
|2,240,601
|70,421
|哥倫比亞
|3,567
|2,244,792
|2,141,874
|59,518
|阿根廷
|0
|2,093,645
|1,886,732
|51,795
|墨西哥
|0
|2,069,370
|1,620,008
|183,692
|波蘭
|0
|1,684,788
|1,405,552
|43,353
|伊朗
|0
|1,615,184
|1,379,922
|59,899
|南非
|1,654
|1,510,778
|1,426,417
|49,784
|烏克蘭
|0
|1,381,273
|1,205,883
|27,146
|印尼
|0
|1,322,866
|1,128,672
|35,786
|秘魯
|0
|1,308,722
|1,210,749
|45,903
|捷克
|0
|1,212,780
|1,055,083
|19,999
|美國疫情全球數據
|29,111,161
確診累積
+51,630(較上日)
|522,282
死亡個案
+1,302(較上日)
|20,177,327
治癒人數
+65,653(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,713
|3,542,870
|1,842,753
|51,473
|德克薩斯州
|0
|2,636,976
|2,397,697
|43,444
|佛羅里達州
|5,922
|1,898,223
|1,103,944
|30,626
|紐約州
|7,286
|1,663,819
|724,912
|47,615
|伊利諾伊州
|2,441
|1,183,667
|1,076,851
|22,675
|佐治亞州
|3,434
|1,000,822
|477,396
|17,219
|俄亥俄州
|1,977
|964,381
|904,270
|17,185
|賓夕法尼亞州
|0
|931,099
|830,691
|24,039
|北卡羅萊納州
|2,924
|855,905
|795,521
|11,186
|亞利桑那州
|1,621
|814,528
|114,855
|15,897
|中國大陸疫情全球數據
|89,877
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,002
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|0
|2,200
|2,154
|8
|上海
|0
|1,793
|1,734
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,593
|13
|浙江
|0
|1,321
|1,314
|1
|河北
|0
|1,317
|1,264
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,022
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,026
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,951
確診累積
0(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,493
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,093
|1,049
|15
|黃大仙區
|2
|847
|795
|39
|觀塘區
|5
|846
|807
|16
|九龍城區
|3
|731
|690
|14
|深水埗區
|3
|641
|605
|24
|沙田區
|1
|618
|597
|10
|元朗區
|0
|615
|594
|8
|東區
|0
|604
|567
|12
|葵青區
|0
|587
|571
|6
|屯門區
|0
|473
|454
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫