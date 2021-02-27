  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (六) 03:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/02/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日　時間03:00）
香港疫情全球數據
10,951
確診/疑似
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,493
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
113,996,862
確診累積
+81,850(較上日)		 2,527,086
死亡個案
+1,699(較上日)		 90,153,494
治癒人數
+121,231(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,087 29,071,618 20,114,530 521,306
印度 10,573 11,079,094 10,761,139 156,970
巴西 0 10,393,886 9,323,696 251,661
俄羅斯 0 4,223,186 3,783,386 85,304
英國 8,523 4,175,270 2,779,169 122,648
法國 223 3,746,699 261,649 85,738
西班牙 8,341 3,188,553 2,647,446 69,142
意大利 20,488 2,888,923 2,387,032 97,227
土耳其 9,205 2,683,971 2,556,785 28,432
德國 3,132 2,436,075 2,240,588 70,277
哥倫比亞 0 2,241,225 2,138,193 59,396
阿根廷 0 2,093,645 1,886,732 51,795
墨西哥 0 2,069,370 1,620,008 183,692
波蘭 0 1,684,788 1,405,552 43,353
伊朗 0 1,615,184 1,379,922 59,899
南非 0 1,509,124 1,424,401 49,667
烏克蘭 0 1,381,273 1,205,883 27,146
印尼 0 1,322,866 1,128,672 35,786
秘魯 0 1,308,722 1,210,749 45,903
捷克 0 1,212,780 1,055,083 19,999
美國疫情全球數據
29,071,618
確診累積
+12,087(較上日)		 521,306
死亡個案
+326(較上日)		 20,114,530
治癒人數
+2,856(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,540,157 1,839,693 51,377
德克薩斯州 0 2,636,976 2,397,697 43,444
佛羅里達州 0 1,892,301 1,095,083 30,485
紐約州 0 1,656,533 715,338 47,497
伊利諾伊州 2,441 1,183,667 1,071,772 22,675
佐治亞州 0 997,388 471,620 17,199
俄亥俄州 0 962,404 901,025 17,127
賓夕法尼亞州 0 931,099 830,691 24,039
北卡羅萊納州 2,924 855,905 795,521 11,186
亞利桑那州 1,621 814,528 114,855 15,897
中國大陸疫情全球數據
89,877
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,002
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,200 2,154 8
上海 0 1,793 1,734 7
黑龍江 0 1,610 1,593 13
浙江 0 1,321 1,314 1
河北 0 1,317 1,264 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,022 9
湖南 0 1,036 1,026 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,951
確診累積
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,493
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 3 1,093 1,049 15
黃大仙區 2 847 795 39
觀塘區 5 846 807 16
九龍城區 3 731 690 14
深水埗區 3 641 605 24
沙田區 1 618 597 10
元朗區 0 615 594 8
東區 0 604 567 12
葵青區 0 587 571 6
屯門區 0 473 454 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間03:00）
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾