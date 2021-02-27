  • 21°C
香港時間 : 2021227日 (六) 00:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/02/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,951
確診/疑似
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,493
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
113,915,012
確診累積
0(較上日)		 2,525,387
死亡個案
0(較上日)		 90,032,263
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 29,059,531 20,111,674 520,980
印度 0 11,068,521 10,754,497 156,890
巴西 0 10,393,886 9,323,696 251,661
俄羅斯 0 4,223,186 3,783,386 85,304
英國 0 4,166,747 2,727,466 122,303
法國 0 3,746,476 261,649 85,734
西班牙 0 3,180,212 2,617,239 68,813
意大利 0 2,868,435 2,375,318 96,974
土耳其 0 2,674,766 2,546,503 28,358
德國 0 2,432,943 2,240,093 70,156
哥倫比亞 0 2,241,225 2,138,193 59,396
阿根廷 0 2,093,645 1,886,732 51,795
墨西哥 0 2,069,370 1,620,008 183,692
波蘭 0 1,684,788 1,405,552 43,353
伊朗 0 1,615,184 1,379,922 59,899
南非 0 1,509,124 1,424,401 49,667
烏克蘭 0 1,381,273 1,205,883 27,146
印尼 0 1,322,866 1,128,672 35,786
秘魯 0 1,308,722 1,210,749 45,903
捷克 0 1,212,780 1,055,083 19,999
美國疫情全球數據
29,059,531
確診累積
0(較上日)		 520,980
死亡個案
0(較上日)		 20,111,674
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,540,157 1,839,693 51,377
德克薩斯州 0 2,636,976 2,397,697 43,444
佛羅里達州 0 1,892,301 1,095,083 30,485
紐約州 0 1,656,533 715,338 47,497
伊利諾伊州 0 1,181,226 1,071,772 22,607
佐治亞州 0 997,388 471,620 17,199
俄亥俄州 0 962,404 901,025 17,127
賓夕法尼亞州 0 931,099 830,691 24,039
北卡羅萊納州 0 852,981 795,521 11,137
亞利桑那州 0 812,907 114,855 15,814
中國大陸疫情全球數據
89,877
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,002
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,639 4,512
廣東 0 2,200 2,154 8
上海 0 1,793 1,734 7
黑龍江 0 1,610 1,593 13
浙江 0 1,321 1,314 1
河北 0 1,317 1,264 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,022 9
湖南 0 1,036 1,026 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,951
確診累積
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,493
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,090 1,045 15
黃大仙區 0 845 794 39
觀塘區 0 841 805 16
九龍城區 0 728 688 14
深水埗區 0 638 602 24
沙田區 0 617 596 10
元朗區 0 615 593 8
東區 0 604 567 12
葵青區 0 587 571 6
屯門區 0 473 453 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間00:00）
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底