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英國邁向群體免疫？ 研究指1/7人有抗體
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|10,927
確診/疑似
0(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,474
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|113,738,157
確診累積
+278,031(較上日)
|2,521,522
死亡個案
+6,475(較上日)
|89,901,835
治癒人數
+294,063(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|69,266
|29,050,435
|20,108,852
|520,708
|印度
|6,105
|11,063,038
|10,748,759
|156,861
|巴西
|67,878
|10,393,886
|9,323,696
|251,661
|俄羅斯
|0
|4,212,100
|3,767,664
|84,876
|英國
|9,992
|4,166,718
|2,727,466
|122,303
|法國
|25,403
|3,746,466
|261,648
|85,734
|西班牙
|9,568
|3,180,212
|2,617,239
|68,813
|意大利
|19,871
|2,868,435
|2,375,318
|96,974
|土耳其
|9,572
|2,674,766
|2,546,503
|28,358
|德國
|3,462
|2,426,819
|2,232,050
|70,003
|哥倫比亞
|3,683
|2,241,225
|2,138,193
|59,396
|阿根廷
|8,234
|2,093,645
|1,886,732
|51,795
|墨西哥
|0
|2,060,908
|1,614,614
|182,815
|波蘭
|0
|1,673,252
|1,397,342
|43,094
|伊朗
|0
|1,607,081
|1,372,308
|59,830
|南非
|1,676
|1,509,124
|1,424,401
|49,667
|烏克蘭
|0
|1,373,139
|1,201,371
|26,991
|印尼
|0
|1,314,634
|1,121,411
|35,518
|秘魯
|7,923
|1,308,722
|1,210,749
|45,903
|捷克
|0
|1,198,168
|1,046,575
|19,835
|美國疫情全球數據
|29,050,435
確診累積
+69,266(較上日)
|520,708
死亡個案
+1,905(較上日)
|20,108,852
治癒人數
+85,726(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,794
|3,539,585
|1,838,550
|51,318
|德克薩斯州
|7,339
|2,636,502
|2,397,684
|43,444
|佛羅里達州
|6,640
|1,892,301
|1,095,083
|30,485
|紐約州
|9,051
|1,656,533
|715,338
|47,497
|伊利諾伊州
|1,884
|1,181,226
|1,071,772
|22,607
|佐治亞州
|3,327
|997,388
|471,620
|17,199
|俄亥俄州
|2,409
|962,404
|901,025
|17,127
|賓夕法尼亞州
|2,369
|928,031
|830,691
|23,971
|北卡羅萊納州
|3,351
|852,981
|795,521
|11,137
|亞利桑那州
|0
|812,907
|114,855
|15,814
|中國大陸疫情全球數據
|89,877
確診累積
+6(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,997
治癒人數
+44(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,639
|4,512
|廣東
|2
|2,200
|2,154
|8
|上海
|4
|1,793
|1,727
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,593
|13
|浙江
|0
|1,321
|1,314
|1
|河北
|0
|1,317
|1,264
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,022
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,026
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,927
確診累積
0(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,474
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|1
|1,090
|1,045
|15
|黃大仙區
|0
|845
|794
|39
|觀塘區
|1
|841
|805
|16
|九龍城區
|1
|728
|688
|14
|深水埗區
|1
|638
|602
|24
|沙田區
|0
|617
|596
|10
|元朗區
|2
|615
|593
|8
|東區
|3
|604
|567
|12
|葵青區
|0
|587
|571
|6
|屯門區
|0
|473
|453
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫