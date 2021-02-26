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新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/02/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日　時間06:00）
香港疫情全球數據
10,927
確診/疑似
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
113,684,481
確診累積
+224,355(較上日)		 2,520,065
死亡個案
+5,018(較上日)		 89,797,957
治癒人數
+190,185(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 54,220 29,035,389 20,077,964 520,340
印度 6,105 11,063,038 10,748,759 156,861
巴西 64,453 10,390,461 9,281,018 251,498
俄羅斯 0 4,212,100 3,767,664 84,876
英國 9,992 4,166,718 2,727,466 122,303
法國 25,403 3,746,466 261,648 85,734
西班牙 9,568 3,180,212 2,617,239 68,813
意大利 19,871 2,868,435 2,375,318 96,974
土耳其 9,572 2,674,766 2,546,503 28,358
德國 3,448 2,426,805 2,232,050 70,003
哥倫比亞 0 2,237,542 2,134,054 59,260
阿根廷 0 2,085,411 1,882,568 51,650
墨西哥 0 2,060,908 1,614,614 182,815
波蘭 0 1,673,252 1,397,342 43,094
伊朗 0 1,607,081 1,372,308 59,830
南非 0 1,507,448 1,422,622 49,523
烏克蘭 0 1,373,139 1,201,371 26,991
印尼 0 1,314,634 1,121,411 35,518
秘魯 0 1,300,799 1,204,050 45,683
捷克 0 1,198,168 1,046,575 19,835
美國疫情全球數據
29,035,389
確診累積
+54,220(較上日)		 520,340
死亡個案
+1,537(較上日)		 20,077,964
治癒人數
+54,838(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,002 3,536,793 1,837,108 51,137
德克薩斯州 4,457 2,633,620 2,383,959 43,402
佛羅里達州 6,640 1,892,301 1,095,083 30,485
紐約州 7,679 1,655,161 715,338 47,496
伊利諾伊州 1,884 1,181,226 1,071,772 22,607
佐治亞州 3,327 997,388 471,620 17,199
俄亥俄州 2,409 962,404 901,025 17,127
賓夕法尼亞州 2,369 928,031 828,570 23,971
北卡羅萊納州 3,351 852,981 795,521 11,137
亞利桑那州 0 812,907 114,855 15,814
中國大陸疫情全球數據
89,871
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,953
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,198 2,146 8
上海 0 1,789 1,717 7
黑龍江 0 1,610 1,593 13
浙江 0 1,321 1,314 1
河北 0 1,317 1,247 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,022 9
湖南 0 1,036 1,026 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,927
確診累積
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 1 1,090 1,045 15
黃大仙區 0 845 794 39
觀塘區 1 841 805 16
九龍城區 1 728 688 14
深水埗區 1 638 602 24
沙田區 0 617 596 10
元朗區 2 615 593 8
東區 3 604 567 12
葵青區 0 587 571 6
屯門區 0 473 453 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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