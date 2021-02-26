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新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/02/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日　時間01:00）
香港疫情全球數據
10,927
確診/疑似
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
113,510,034
確診累積
+49,908(較上日)		 2,516,015
死亡個案
+968(較上日)		 89,634,694
治癒人數
+26,922(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2,769 28,983,938 20,023,822 518,888
印度 5,658 11,062,591 10,748,308 156,850
巴西 0 10,326,008 9,281,018 250,079
俄羅斯 0 4,212,100 3,767,664 84,876
英國 9,991 4,166,717 2,666,466 122,303
法國 0 3,721,063 260,230 85,473
西班牙 0 3,170,644 2,589,996 68,468
意大利 19,871 2,868,435 2,375,318 96,974
土耳其 0 2,665,194 2,540,293 28,285
德國 1,634 2,424,991 2,231,815 69,710
哥倫比亞 0 2,237,542 2,134,054 59,260
阿根廷 0 2,085,411 1,882,568 51,650
墨西哥 0 2,060,908 1,614,614 182,815
波蘭 0 1,673,252 1,397,342 43,094
伊朗 0 1,607,081 1,372,308 59,830
南非 0 1,507,448 1,422,622 49,523
烏克蘭 0 1,373,139 1,201,371 26,991
印尼 0 1,314,634 1,121,411 35,518
秘魯 0 1,300,799 1,204,050 45,683
捷克 0 1,198,168 1,046,575 19,835
美國疫情全球數據
28,983,938
確診累積
+2,769(較上日)		 518,888
死亡個案
+85(較上日)		 20,023,822
治癒人數
+696(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,534,791 1,834,252 50,993
德克薩斯州 0 2,629,163 2,383,959 43,131
佛羅里達州 0 1,885,661 1,084,723 30,354
紐約州 0 1,647,482 707,295 47,385
伊利諾伊州 0 1,179,342 1,064,836 22,575
佐治亞州 0 994,061 465,942 17,064
俄亥俄州 0 959,995 897,425 17,045
賓夕法尼亞州 2,045 927,707 828,570 23,971
北卡羅萊納州 0 849,630 795,521 11,074
亞利桑那州 0 812,907 114,855 15,814
中國大陸疫情全球數據
89,871
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,953
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,198 2,146 8
上海 0 1,789 1,717 7
黑龍江 0 1,610 1,593 13
浙江 0 1,321 1,314 1
河北 0 1,317 1,247 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,022 9
湖南 0 1,036 1,026 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,927
確診累積
0(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,089 1,043 15
黃大仙區 0 845 794 39
觀塘區 0 840 803 16
九龍城區 0 727 687 13
深水埗區 0 637 602 24
沙田區 0 617 594 10
元朗區 0 613 592 8
東區 0 601 566 12
葵青區 0 587 570 6
屯門區 0 473 452 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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