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新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/02/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日　時間22:00）
香港疫情全球數據
10,927
確診/疑似
+13(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
+13(較上日)
環球疫情全球數據
113,421,310
確診累積
+414,503(較上日)		 2,514,273
死亡個案
+11,397(較上日)		 89,585,699
治癒人數
+732,960(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 72,577 28,976,256 20,013,095 518,421
印度 2,989 11,046,914 10,738,501 156,742
巴西 65,387 10,326,008 9,281,018 250,079
俄羅斯 11,198 4,212,100 3,767,664 84,876
英國 9,966 4,156,722 2,666,466 121,979
法國 31,529 3,721,063 260,230 85,473
西班牙 9,212 3,170,644 2,589,996 68,468
意大利 16,402 2,848,564 2,362,465 96,666
土耳其 9,561 2,665,194 2,540,293 28,285
德國 9,362 2,419,771 2,231,067 69,610
哥倫比亞 3,953 2,237,542 2,134,054 59,260
阿根廷 8,183 2,085,411 1,882,568 51,650
墨西哥 8,642 2,060,908 1,614,614 182,815
波蘭 12,143 1,673,252 1,397,342 43,094
伊朗 8,206 1,607,081 1,372,308 59,830
南非 1,862 1,507,448 1,422,622 49,523
烏克蘭 8,278 1,373,139 1,201,371 26,991
印尼 8,493 1,314,634 1,121,411 35,518
秘魯 7,302 1,300,799 1,204,050 45,683
捷克 13,816 1,198,168 1,046,575 19,835
美國疫情全球數據
28,976,256
確診累積
+72,577(較上日)		 518,421
死亡個案
+3,088(較上日)		 20,013,095
治癒人數
+399,915(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,863 3,534,791 1,834,252 50,993
德克薩斯州 7,426 2,629,163 2,383,959 43,131
佛羅里達州 7,128 1,885,661 1,084,723 30,354
紐約州 6,370 1,647,482 707,295 47,385
伊利諾伊州 2,022 1,179,342 1,064,836 22,575
佐治亞州 3,240 994,061 465,942 17,064
俄亥俄州 1,842 959,995 897,425 17,045
賓夕法尼亞州 2,813 925,662 828,570 23,894
北卡羅萊納州 3,346 849,630 795,521 11,074
亞利桑那州 1,310 811,968 114,855 15,693
中國大陸疫情全球數據
89,871
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,953
治癒人數
+96(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 1 2,198 2,146 8
上海 3 1,789 1,717 7
黑龍江 0 1,610 1,593 13
浙江 0 1,321 1,314 1
河北 0 1,317 1,247 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,022 9
湖南 0 1,036 1,026 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,927
確診累積
+13(較上日)		 198
死亡個案
0(較上日)		 10,474
治癒人數
+13(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 2 1,089 1,043 15
黃大仙區 1 845 794 39
觀塘區 1 840 803 16
九龍城區 0 727 687 13
深水埗區 1 637 602 24
沙田區 1 617 594 10
元朗區 1 613 592 8
東區 3 601 566 12
葵青區 0 587 570 6
屯門區 0 473 452 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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