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英國邁向群體免疫？ 研究指1/7人有抗體
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|10,927
確診/疑似
+13(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,474
治癒人數
+13(較上日)
|環球疫情全球數據
|113,412,427
確診累積
+405,620(較上日)
|2,514,166
死亡個案
+11,290(較上日)
|89,581,669
治癒人數
+728,930(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|70,944
|28,974,623
|20,011,466
|518,363
|印度
|2,989
|11,046,914
|10,738,501
|156,742
|巴西
|65,387
|10,326,008
|9,281,018
|250,079
|俄羅斯
|11,198
|4,212,100
|3,767,664
|84,876
|英國
|9,966
|4,156,722
|2,666,466
|121,979
|法國
|31,529
|3,721,063
|260,230
|85,473
|西班牙
|9,212
|3,170,644
|2,589,996
|68,468
|意大利
|16,402
|2,848,564
|2,362,465
|96,666
|土耳其
|9,561
|2,665,194
|2,540,293
|28,285
|德國
|9,362
|2,419,771
|2,231,067
|69,610
|哥倫比亞
|3,953
|2,237,542
|2,134,054
|59,260
|阿根廷
|8,183
|2,085,411
|1,882,568
|51,650
|墨西哥
|8,642
|2,060,908
|1,614,614
|182,815
|波蘭
|12,143
|1,673,252
|1,397,342
|43,094
|伊朗
|8,206
|1,607,081
|1,372,308
|59,830
|南非
|1,862
|1,507,448
|1,422,622
|49,523
|烏克蘭
|8,278
|1,373,139
|1,201,371
|26,991
|印尼
|8,493
|1,314,634
|1,121,411
|35,518
|秘魯
|7,302
|1,300,799
|1,204,050
|45,683
|捷克
|13,816
|1,198,168
|1,046,575
|19,835
|美國疫情全球數據
|28,974,623
確診累積
+70,944(較上日)
|518,363
死亡個案
+3,030(較上日)
|20,011,466
治癒人數
+398,286(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,863
|3,534,791
|1,834,252
|50,993
|德克薩斯州
|7,426
|2,629,163
|2,383,959
|43,131
|佛羅里達州
|7,128
|1,885,661
|1,084,723
|30,354
|紐約州
|6,370
|1,647,482
|707,295
|47,385
|伊利諾伊州
|2,022
|1,179,342
|1,064,836
|22,575
|佐治亞州
|3,240
|994,061
|465,942
|17,064
|俄亥俄州
|1,842
|959,995
|897,425
|17,045
|賓夕法尼亞州
|2,813
|925,662
|828,570
|23,894
|北卡羅萊納州
|3,346
|849,630
|795,521
|11,074
|亞利桑那州
|1,310
|811,968
|114,855
|15,693
|中國大陸疫情全球數據
|89,871
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,953
治癒人數
+96(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|1
|2,198
|2,146
|8
|上海
|3
|1,789
|1,717
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,593
|13
|浙江
|0
|1,321
|1,314
|1
|河北
|0
|1,317
|1,247
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,022
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,026
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,927
確診累積
+13(較上日)
|198
死亡個案
0(較上日)
|10,474
治癒人數
+13(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|2
|1,089
|1,043
|15
|黃大仙區
|1
|845
|794
|39
|觀塘區
|1
|840
|803
|16
|九龍城區
|0
|727
|687
|13
|深水埗區
|1
|637
|602
|24
|沙田區
|1
|617
|594
|10
|元朗區
|1
|613
|592
|8
|東區
|3
|601
|566
|12
|葵青區
|0
|587
|570
|6
|屯門區
|0
|473
|452
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫