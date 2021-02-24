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【財政預算案】澳洲都派電子消費券 每人可獲600蚊
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|10,897
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,427
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|112,861,604
確診累積
+250,691(較上日)
|2,499,964
死亡個案
+8,207(較上日)
|88,746,580
治癒人數
+331,480(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|64,524
|28,897,718
|19,612,460
|514,996
|印度
|2,062
|11,030,176
|10,726,702
|156,598
|巴西
|63,090
|10,260,621
|9,215,164
|248,646
|俄羅斯
|0
|4,189,153
|3,739,344
|84,047
|英國
|8,523
|4,146,756
|2,606,999
|121,536
|法國
|19,972
|3,689,534
|258,863
|85,195
|西班牙
|7,461
|3,161,432
|2,561,102
|68,079
|意大利
|13,299
|2,832,162
|2,347,866
|96,348
|土耳其
|9,107
|2,655,633
|2,534,996
|28,213
|德國
|3,234
|2,405,263
|2,213,655
|69,214
|哥倫比亞
|3,926
|2,233,589
|2,129,491
|59,118
|阿根廷
|7,477
|2,077,228
|1,877,898
|51,510
|墨西哥
|8,634
|2,052,266
|1,607,869
|181,809
|波蘭
|0
|1,648,962
|1,389,516
|42,436
|伊朗
|0
|1,590,605
|1,358,541
|59,663
|南非
|998
|1,505,586
|1,419,459
|49,413
|烏克蘭
|0
|1,358,871
|1,193,334
|26,690
|印尼
|0
|1,298,608
|1,104,990
|35,014
|秘魯
|6,740
|1,293,497
|1,196,515
|45,487
|捷克
|0
|1,168,491
|1,028,131
|19,537
|美國疫情全球數據
|28,897,718
確診累積
+64,524(較上日)
|514,996
死亡個案
+1,945(較上日)
|19,612,460
治癒人數
+90,093(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,376
|3,528,928
|1,827,352
|49,875
|德克薩斯州
|10,075
|2,621,737
|2,369,612
|42,820
|佛羅里達州
|5,610
|1,878,533
|1,073,024
|30,224
|紐約州
|6,841
|1,641,112
|698,198
|47,259
|伊利諾伊州
|1,665
|1,177,320
|1,059,934
|22,528
|佐治亞州
|3,780
|990,821
|461,164
|16,927
|俄亥俄州
|2,775
|958,153
|894,113
|16,974
|賓夕法尼亞州
|2,822
|922,849
|816,884
|23,807
|北卡羅萊納州
|1,514
|846,284
|795,521
|10,965
|亞利桑那州
|0
|810,658
|114,855
|15,650
|中國大陸疫情全球數據
|89,864
確診累積
+12(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,858
治癒人數
+21(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|1
|2,197
|2,141
|8
|上海
|3
|1,786
|1,713
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,590
|13
|浙江
|1
|1,321
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,176
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,020
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,025
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,897
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,427
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,087
|1,040
|15
|黃大仙區
|1
|844
|794
|39
|觀塘區
|0
|839
|801
|16
|九龍城區
|2
|727
|684
|13
|深水埗區
|0
|636
|600
|24
|沙田區
|0
|616
|593
|10
|元朗區
|1
|612
|587
|8
|東區
|3
|598
|563
|12
|葵青區
|0
|587
|570
|6
|屯門區
|0
|473
|451
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫