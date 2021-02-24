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撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|10,897
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,427
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|112,831,329
確診累積
+220,416(較上日)
|2,498,030
死亡個案
+6,273(較上日)
|88,713,632
治癒人數
+298,532(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|59,770
|28,892,964
|19,606,860
|514,727
|印度
|1,212
|11,029,326
|10,724,144
|156,598
|巴西
|63,090
|10,260,621
|9,215,164
|248,646
|俄羅斯
|0
|4,189,153
|3,739,344
|84,047
|英國
|8,501
|4,146,734
|2,606,999
|121,536
|法國
|19,856
|3,689,418
|258,299
|85,195
|西班牙
|7,461
|3,161,432
|2,561,102
|68,079
|意大利
|13,299
|2,832,162
|2,347,866
|96,348
|土耳其
|9,107
|2,655,633
|2,534,996
|28,213
|德國
|3,234
|2,405,263
|2,213,655
|69,214
|哥倫比亞
|3,926
|2,233,589
|2,129,491
|59,118
|阿根廷
|7,477
|2,077,228
|1,877,898
|51,510
|墨西哥
|0
|2,043,632
|1,602,024
|180,536
|波蘭
|0
|1,648,962
|1,389,516
|42,436
|伊朗
|0
|1,590,605
|1,358,541
|59,663
|南非
|998
|1,505,586
|1,419,459
|49,413
|烏克蘭
|0
|1,358,871
|1,193,334
|26,690
|印尼
|0
|1,298,608
|1,104,990
|35,014
|秘魯
|0
|1,286,757
|1,188,995
|45,263
|捷克
|0
|1,168,491
|1,028,131
|19,537
|美國疫情全球數據
|28,892,964
確診累積
+59,770(較上日)
|514,727
死亡個案
+1,676(較上日)
|19,606,860
治癒人數
+84,493(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,550
|3,526,102
|1,826,769
|49,665
|德克薩斯州
|9,543
|2,621,205
|2,369,555
|42,811
|佛羅里達州
|5,610
|1,878,533
|1,073,024
|30,224
|紐約州
|6,645
|1,640,916
|698,198
|47,256
|伊利諾伊州
|1,665
|1,177,320
|1,059,934
|22,528
|佐治亞州
|3,780
|990,821
|461,164
|16,927
|俄亥俄州
|2,775
|958,153
|894,113
|16,974
|賓夕法尼亞州
|2,822
|922,849
|814,366
|23,806
|北卡羅萊納州
|1,514
|846,284
|795,521
|10,965
|亞利桑那州
|0
|810,658
|114,855
|15,650
|中國大陸疫情全球數據
|89,852
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,837
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,196
|2,140
|8
|上海
|0
|1,783
|1,710
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,587
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,172
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,019
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,025
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,897
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,427
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,087
|1,040
|15
|黃大仙區
|1
|844
|794
|39
|觀塘區
|0
|839
|801
|16
|九龍城區
|2
|727
|684
|13
|深水埗區
|0
|636
|600
|24
|沙田區
|0
|616
|593
|10
|元朗區
|1
|612
|587
|8
|東區
|3
|598
|563
|12
|葵青區
|0
|587
|570
|6
|屯門區
|0
|473
|451
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫