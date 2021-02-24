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新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/02/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日　時間06:00）
香港疫情全球數據
10,897
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
112,795,671
確診累積
+184,758(較上日)		 2,496,985
死亡個案
+5,228(較上日)		 88,603,118
治癒人數
+188,018(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,333 28,873,527 19,569,526 514,095
印度 1,212 11,029,326 10,724,144 156,598
巴西 60,344 10,257,875 9,151,198 248,529
俄羅斯 0 4,189,153 3,739,344 84,047
英國 8,497 4,146,730 2,606,999 121,536
法國 19,856 3,689,418 258,299 85,195
西班牙 7,461 3,161,432 2,561,102 68,079
意大利 13,299 2,832,162 2,347,866 96,348
土耳其 9,107 2,655,633 2,534,996 28,213
德國 3,223 2,405,252 2,213,655 69,214
哥倫比亞 3,926 2,233,589 2,129,491 59,118
阿根廷 0 2,069,751 1,872,213 51,359
墨西哥 0 2,043,632 1,602,024 180,536
波蘭 0 1,648,962 1,389,516 42,436
伊朗 0 1,590,605 1,358,541 59,663
南非 998 1,505,586 1,419,459 49,413
烏克蘭 0 1,358,871 1,193,334 26,690
印尼 0 1,298,608 1,104,990 35,014
秘魯 0 1,286,757 1,188,995 45,263
捷克 0 1,168,491 1,028,131 19,537
美國疫情全球數據
28,873,527
確診累積
+40,333(較上日)		 514,095
死亡個案
+1,044(較上日)		 19,569,526
治癒人數
+47,159(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,078 3,524,630 1,824,689 49,602
德克薩斯州 0 2,611,662 2,355,036 42,562
佛羅里達州 5,610 1,878,533 1,073,024 30,224
紐約州 6,645 1,640,916 698,198 47,256
伊利諾伊州 1,665 1,177,320 1,059,934 22,528
佐治亞州 3,780 990,821 461,164 16,927
俄亥俄州 2,775 958,153 894,113 16,974
賓夕法尼亞州 2,822 922,849 814,366 23,806
北卡羅萊納州 1,514 846,284 795,521 10,965
亞利桑那州 0 810,658 114,855 15,650
中國大陸疫情全球數據
89,852
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,837
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,196 2,140 8
上海 0 1,783 1,710 7
黑龍江 0 1,610 1,587 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,172 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,019 9
湖南 0 1,036 1,025 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,897
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 4 1,087 1,040 15
黃大仙區 1 844 794 39
觀塘區 0 839 801 16
九龍城區 2 727 684 13
深水埗區 0 636 600 24
沙田區 0 616 593 10
元朗區 1 612 587 8
東區 3 598 563 12
葵青區 0 587 570 6
屯門區 0 473 451 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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