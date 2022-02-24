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【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|75,248
確診/疑似
0(較上日)
|393
死亡個案
+8(較上日)
|16,501
治癒人數
+275(較上日)
|環球疫情全球數據
|429,188,215
確診累積
+200,638(較上日)
|5,931,880
死亡個案
+1,678(較上日)
|372,387,613
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,783
|80,283,346
|69,321,132
|963,973
|印度
|0
|42,867,031
|42,189,887
|512,652
|巴西
|0
|28,351,876
|25,505,984
|645,534
|法國
|0
|22,401,406
|19,740,327
|137,276
|英國
|39,234
|18,734,683
|17,011,869
|160,979
|美國疫情全球數據
|80,283,346
確診累積
+12,783(較上日)
|963,973
死亡個案
+602(較上日)
|69,321,132
治癒人數
+86,693(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|8,922,933
|8,838,413
|84,520
|德克薩斯州
|0
|6,601,944
|6,517,630
|84,314
|佛羅里達州
|0
|5,834,254
|3,900,739
|68,955
|紐約州
|0
|5,060,174
|2,800,906
|67,566
|伊利諾伊州
|2,733
|3,022,684
|2,697,625
|36,614
|中國大陸疫情全球數據
|108,204
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|101,598
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,330
|63,808
|4,512
|廣東
|0
|4,233
|3,812
|8
|上海
|0
|4,084
|3,804
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|0
|2,664
|2,610
|22
|香港疫情全球數據
|75,248
確診累積
0(較上日)
|393
死亡個案
+8(較上日)
|16,501
治癒人數
+275(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫