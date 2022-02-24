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新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2022/02/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日　時間04:00）
香港疫情全球數據
75,248
確診/疑似
0(較上日)		 393
死亡個案
+8(較上日)		 16,501
治癒人數
+275(較上日)
環球疫情全球數據
429,188,215
確診累積
+200,638(較上日)		 5,931,880
死亡個案
+1,678(較上日)		 372,387,613
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,783 80,283,346 69,321,132 963,973
印度 0 42,867,031 42,189,887 512,652
巴西 0 28,351,876 25,505,984 645,534
法國 0 22,401,406 19,740,327 137,276
英國 39,234 18,734,683 17,011,869 160,979
美國疫情全球數據
80,283,346
確診累積
+12,783(較上日)		 963,973
死亡個案
+602(較上日)		 69,321,132
治癒人數
+86,693(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 8,922,933 8,838,413 84,520
德克薩斯州 0 6,601,944 6,517,630 84,314
佛羅里達州 0 5,834,254 3,900,739 68,955
紐約州 0 5,060,174 2,800,906 67,566
伊利諾伊州 2,733 3,022,684 2,697,625 36,614
中國大陸疫情全球數據
108,204
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 101,598
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,330 63,808 4,512
廣東 0 4,233 3,812 8
上海 0 4,084 3,804 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 0 2,664 2,610 22
香港疫情全球數據
75,248
確診累積
0(較上日)		 393
死亡個案
+8(較上日)		 16,501
治癒人數
+275(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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