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新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/02/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日　時間02:00）
香港疫情全球數據
10,897
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
112,648,496
確診累積
+37,583(較上日)		 2,493,107
死亡個案
+1,350(較上日)		 88,497,906
治癒人數
+82,806(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3,622 28,836,816 19,523,108 513,192
印度 823 11,028,937 10,723,764 156,594
巴西 0 10,197,531 9,139,215 247,276
俄羅斯 0 4,189,153 3,739,344 84,047
英國 8,497 4,146,730 2,606,999 121,536
法國 557 3,670,119 256,748 84,767
西班牙 0 3,153,971 2,542,353 67,636
意大利 13,299 2,832,162 2,347,866 96,348
土耳其 0 2,646,526 2,529,450 28,138
德國 2,431 2,404,460 2,212,417 68,990
哥倫比亞 0 2,229,663 2,124,695 58,974
阿根廷 0 2,069,751 1,872,213 51,359
墨西哥 0 2,043,632 1,602,024 180,536
波蘭 0 1,648,962 1,389,516 42,436
伊朗 0 1,590,605 1,358,541 59,663
南非 0 1,504,588 1,413,566 49,150
烏克蘭 0 1,358,871 1,193,334 26,690
印尼 0 1,298,608 1,104,990 35,014
秘魯 0 1,286,757 1,188,995 45,263
捷克 0 1,168,491 1,028,131 19,537
美國疫情全球數據
28,836,816
確診累積
+3,622(較上日)		 513,192
死亡個案
+141(較上日)		 19,523,108
治癒人數
+741(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,522,552 1,821,406 49,561
德克薩斯州 0 2,611,662 2,355,036 42,562
佛羅里達州 0 1,872,923 1,061,814 30,067
紐約州 0 1,634,271 688,130 47,134
伊利諾伊州 0 1,175,655 1,055,196 22,506
佐治亞州 0 987,041 459,133 16,835
俄亥俄州 0 955,378 889,959 16,874
賓夕法尼亞州 2,526 922,553 814,366 23,806
北卡羅萊納州 0 844,770 795,521 10,934
亞利桑那州 0 810,658 114,855 15,650
中國大陸疫情全球數據
89,852
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,837
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,196 2,140 8
上海 0 1,783 1,710 7
黑龍江 0 1,610 1,587 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,172 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,019 9
湖南 0 1,036 1,025 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,897
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 4 1,087 1,040 15
黃大仙區 1 844 794 39
觀塘區 0 839 801 16
九龍城區 2 727 684 13
深水埗區 0 636 600 24
沙田區 0 616 593 10
元朗區 1 612 587 8
東區 3 598 563 12
葵青區 0 587 570 6
屯門區 0 473 451 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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