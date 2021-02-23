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新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/02/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日　時間18:00）
香港疫情全球數據
10,897
確診/疑似
+12(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
+23(較上日)
環球疫情全球數據
112,523,851
確診累積
+252,244(較上日)		 2,490,285
死亡個案
+7,174(較上日)		 88,351,165
治癒人數
+429,614(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 56,962 28,826,307 19,512,764 512,590
印度 7,769 11,016,434 10,712,665 156,498
巴西 29,357 10,197,531 9,139,215 247,276
俄羅斯 11,823 4,189,153 3,739,344 84,047
英國 10,659 4,138,233 2,548,621 120,988
法國 4,654 3,669,354 256,748 84,764
西班牙 20,849 3,153,971 2,542,353 67,636
意大利 9,617 2,818,863 2,334,968 95,992
土耳其 8,104 2,646,526 2,529,450 28,138
德國 1,917 2,399,500 2,212,439 68,772
哥倫比亞 3,401 2,229,663 2,124,695 58,974
阿根廷 5,417 2,069,751 1,872,213 51,359
墨西哥 2,252 2,043,632 1,602,024 180,536
波蘭 6,304 1,648,962 1,389,516 42,436
伊朗 0 1,582,275 1,351,390 59,572
南非 792 1,504,588 1,413,566 49,150
烏克蘭 4,326 1,358,871 1,193,334 26,690
印尼 9,775 1,298,608 1,104,990 35,014
秘魯 3,448 1,286,757 1,188,995 45,263
捷克 11,311 1,168,491 1,028,131 19,537
美國疫情全球數據
28,826,307
確診累積
+56,962(較上日)		 512,590
死亡個案
+1,270(較上日)		 19,512,764
治癒人數
+141,961(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,976 3,522,552 1,821,406 49,561
德克薩斯州 7,385 2,611,662 2,355,036 42,562
佛羅里達州 4,151 1,872,923 1,061,814 30,067
紐約州 6,748 1,634,271 688,130 47,134
伊利諾伊州 1,246 1,175,655 1,055,196 22,506
佐治亞州 1,536 987,041 459,133 16,835
俄亥俄州 1,611 955,378 889,959 16,874
賓夕法尼亞州 1,849 920,027 814,366 23,714
北卡羅萊納州 2,133 844,770 795,521 10,934
亞利桑那州 1,507 809,474 114,855 15,502
中國大陸疫情全球數據
89,852
確診累積
+10(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,837
治癒人數
+25(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 9 2,196 2,140 8
上海 0 1,783 1,710 7
黑龍江 0 1,610 1,587 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,172 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,047 1,019 9
湖南 0 1,036 1,025 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,897
確診累積
+12(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,427
治癒人數
+23(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,037 15
黃大仙區 0 843 791 39
觀塘區 3 839 801 16
九龍城區 0 725 680 13
深水埗區 0 636 599 24
沙田區 1 616 592 10
元朗區 1 611 585 8
東區 3 595 563 12
葵青區 0 587 570 6
屯門區 1 473 451 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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