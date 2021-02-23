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Twitter要同TikTok對撼 曾想收購印度社交媒體平台
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|10,885
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,404
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|112,469,618
確診累積
+198,011(較上日)
|2,488,592
死亡個案
+5,481(較上日)
|88,301,376
治癒人數
+379,825(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|56,962
|28,826,307
|19,512,764
|512,590
|印度
|7,769
|11,016,434
|10,712,665
|156,498
|巴西
|29,357
|10,197,531
|9,139,215
|247,276
|俄羅斯
|0
|4,177,330
|3,726,388
|83,630
|英國
|10,659
|4,138,233
|2,548,621
|120,988
|法國
|4,654
|3,669,354
|256,748
|84,764
|西班牙
|20,849
|3,153,971
|2,542,353
|67,636
|意大利
|9,617
|2,818,863
|2,334,968
|95,992
|土耳其
|8,104
|2,646,526
|2,529,450
|28,138
|德國
|1,917
|2,399,500
|2,212,439
|68,772
|哥倫比亞
|3,401
|2,229,663
|2,124,695
|58,974
|阿根廷
|5,417
|2,069,751
|1,872,213
|51,359
|墨西哥
|2,252
|2,043,632
|1,602,024
|180,536
|波蘭
|0
|1,642,658
|1,384,373
|42,188
|伊朗
|0
|1,582,275
|1,351,390
|59,572
|南非
|792
|1,504,588
|1,413,566
|49,150
|烏克蘭
|0
|1,354,545
|1,188,859
|26,531
|印尼
|0
|1,288,833
|1,096,994
|34,691
|秘魯
|3,448
|1,286,757
|1,188,995
|45,263
|捷克
|0
|1,157,180
|1,017,406
|19,330
|美國疫情全球數據
|28,826,307
確診累積
+56,962(較上日)
|512,590
死亡個案
+1,270(較上日)
|19,512,764
治癒人數
+141,961(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,976
|3,522,552
|1,821,406
|49,561
|德克薩斯州
|7,385
|2,611,662
|2,355,036
|42,562
|佛羅里達州
|4,151
|1,872,923
|1,061,814
|30,067
|紐約州
|6,748
|1,634,271
|688,130
|47,134
|伊利諾伊州
|1,246
|1,175,655
|1,055,196
|22,506
|佐治亞州
|1,536
|987,041
|459,133
|16,835
|俄亥俄州
|1,611
|955,378
|889,959
|16,874
|賓夕法尼亞州
|1,849
|920,027
|814,366
|23,714
|北卡羅萊納州
|2,133
|844,770
|795,521
|10,934
|亞利桑那州
|1,507
|809,474
|114,855
|15,502
|中國大陸疫情全球數據
|89,852
確診累積
+10(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,842
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|9
|2,196
|2,140
|8
|上海
|0
|1,783
|1,710
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,587
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,172
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,047
|1,019
|9
|湖南
|0
|1,036
|1,025
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,885
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,404
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,083
|1,037
|15
|黃大仙區
|0
|843
|791
|39
|觀塘區
|3
|839
|801
|16
|九龍城區
|0
|725
|680
|13
|深水埗區
|0
|636
|599
|24
|沙田區
|1
|616
|592
|10
|元朗區
|1
|611
|585
|8
|東區
|3
|595
|563
|12
|葵青區
|0
|587
|570
|6
|屯門區
|1
|473
|451
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫