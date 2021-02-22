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【BNO移民英國】過半英國僱主有意招聘 邊九個行業最想請人？
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|10,885
確診/疑似
+16(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,404
治癒人數
+15(較上日)
|環球疫情全球數據
|112,164,780
確診累積
+239,202(較上日)
|2,482,242
死亡個案
+5,004(較上日)
|87,888,098
治癒人數
+404,576(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|57,028
|28,765,423
|19,370,388
|511,133
|印度
|8,029
|11,005,850
|10,699,410
|156,418
|巴西
|29,026
|10,168,174
|9,095,692
|246,560
|俄羅斯
|12,604
|4,177,330
|3,726,388
|83,630
|英國
|9,835
|4,127,574
|2,494,218
|120,810
|法國
|8,068
|3,605,181
|253,342
|84,306
|西班牙
|0
|3,133,122
|2,497,956
|67,101
|意大利
|13,450
|2,809,246
|2,324,633
|95,718
|土耳其
|6,546
|2,638,422
|2,523,760
|28,060
|德國
|2,444
|2,395,559
|2,204,110
|68,443
|哥倫比亞
|4,244
|2,226,262
|2,120,366
|58,834
|阿根廷
|3,709
|2,064,334
|1,866,501
|51,198
|墨西哥
|3,104
|2,041,380
|1,595,320
|180,107
|波蘭
|3,891
|1,642,658
|1,384,373
|42,188
|伊朗
|0
|1,574,012
|1,344,791
|59,483
|南非
|1,429
|1,503,796
|1,412,015
|49,053
|烏克蘭
|3,355
|1,354,545
|1,188,859
|26,531
|印尼
|10,180
|1,288,833
|1,096,994
|34,691
|秘魯
|7,410
|1,283,309
|1,183,238
|45,097
|捷克
|4,021
|1,157,180
|1,017,406
|19,330
|美國疫情全球數據
|28,765,423
確診累積
+57,028(較上日)
|511,133
死亡個案
+1,217(較上日)
|19,370,388
治癒人數
+74,587(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,611
|3,517,576
|1,806,354
|49,315
|德克薩斯州
|6,806
|2,604,277
|2,335,348
|42,449
|佛羅里達州
|5,065
|1,868,772
|1,052,354
|29,906
|紐約州
|7,252
|1,627,523
|677,365
|47,020
|伊利諾伊州
|1,585
|1,174,409
|1,050,941
|22,466
|佐治亞州
|1,758
|985,505
|457,183
|16,744
|俄亥俄州
|1,461
|953,767
|887,612
|16,816
|賓夕法尼亞州
|1,798
|918,178
|811,315
|23,698
|北卡羅萊納州
|2,541
|842,637
|765,456
|10,926
|亞利桑那州
|1,804
|807,967
|114,497
|15,505
|中國大陸疫情全球數據
|89,842
確診累積
+11(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,809
治癒人數
+39(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|3
|2,187
|2,137
|8
|上海
|2
|1,783
|1,710
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,584
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,165
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|1
|1,047
|1,016
|9
|湖南
|1
|1,036
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,885
確診累積
+16(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,404
治癒人數
+15(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,083
|1,035
|15
|黃大仙區
|1
|843
|789
|39
|觀塘區
|2
|836
|801
|16
|九龍城區
|2
|725
|678
|13
|深水埗區
|1
|636
|598
|24
|沙田區
|0
|615
|591
|10
|元朗區
|2
|610
|583
|8
|東區
|1
|592
|563
|12
|葵青區
|5
|587
|568
|6
|屯門區
|0
|472
|451
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫