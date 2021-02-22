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|新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|10,869
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,389
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|112,096,132
確診累積
+170,554(較上日)
|2,480,826
死亡個案
+3,588(較上日)
|87,820,257
治癒人數
+336,735(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|53,530
|28,761,925
|19,370,388
|511,133
|印度
|7,250
|11,005,071
|10,697,014
|156,418
|巴西
|29,026
|10,168,174
|9,095,692
|246,560
|俄羅斯
|0
|4,164,726
|3,713,445
|83,293
|英國
|9,834
|4,127,573
|2,494,218
|120,810
|法國
|8,068
|3,605,181
|253,337
|84,306
|西班牙
|0
|3,133,122
|2,497,956
|67,101
|意大利
|13,450
|2,809,246
|2,324,633
|95,718
|土耳其
|6,546
|2,638,422
|2,523,760
|28,060
|德國
|1,400
|2,394,515
|2,198,007
|68,443
|哥倫比亞
|4,244
|2,226,262
|2,120,366
|58,834
|阿根廷
|3,709
|2,064,334
|1,866,501
|51,198
|墨西哥
|0
|2,038,276
|1,590,696
|179,797
|波蘭
|0
|1,638,767
|1,378,414
|42,171
|伊朗
|0
|1,574,012
|1,344,791
|59,483
|南非
|1,429
|1,503,796
|1,412,015
|49,053
|烏克蘭
|0
|1,351,190
|1,187,434
|26,470
|秘魯
|7,410
|1,283,309
|1,183,238
|45,097
|印尼
|0
|1,278,653
|1,087,076
|34,489
|捷克
|0
|1,153,159
|1,014,997
|19,214
|美國疫情全球數據
|28,761,925
確診累積
+53,530(較上日)
|511,133
死亡個案
+1,217(較上日)
|19,370,388
治癒人數
+74,587(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,611
|3,517,576
|1,806,354
|49,315
|德克薩斯州
|3,308
|2,600,779
|2,335,348
|42,449
|佛羅里達州
|5,065
|1,868,772
|1,052,354
|29,906
|紐約州
|7,252
|1,627,523
|677,365
|47,020
|伊利諾伊州
|1,585
|1,174,409
|1,050,941
|22,466
|佐治亞州
|1,758
|985,505
|457,183
|16,744
|俄亥俄州
|1,461
|953,767
|887,612
|16,816
|賓夕法尼亞州
|1,798
|918,178
|811,315
|23,698
|北卡羅萊納州
|2,541
|842,637
|765,456
|10,926
|亞利桑那州
|1,804
|807,967
|114,497
|15,505
|中國大陸疫情全球數據
|89,831
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,770
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|3
|2,187
|2,137
|8
|上海
|2
|1,783
|1,704
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,584
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,165
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|1
|1,047
|1,016
|9
|湖南
|0
|1,035
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,869
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,389
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,083
|1,030
|15
|黃大仙區
|0
|842
|789
|39
|觀塘區
|0
|834
|800
|16
|九龍城區
|0
|723
|676
|13
|深水埗區
|0
|635
|598
|24
|沙田區
|0
|615
|591
|10
|元朗區
|0
|608
|580
|8
|東區
|0
|591
|562
|12
|葵青區
|0
|582
|567
|6
|屯門區
|0
|472
|447
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫