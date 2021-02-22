  • 19°C
香港時間 : 2021222日 (一) 06:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/02/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日　時間06:00）
香港疫情全球數據
10,869
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,389
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
112,035,828
確診累積
+110,250(較上日)		 2,479,466
死亡個案
+2,228(較上日)		 87,768,791
治癒人數
+285,269(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 43,929 28,752,324 19,343,572 510,930
印度 7,250 11,005,071 10,697,014 156,418
巴西 0 10,139,148 9,093,535 246,006
俄羅斯 0 4,164,726 3,713,445 83,293
英國 9,834 4,127,573 2,494,218 120,810
法國 8,068 3,605,181 253,337 84,306
西班牙 0 3,133,122 2,497,956 67,101
意大利 13,450 2,809,246 2,324,633 95,718
土耳其 6,546 2,638,422 2,523,760 28,060
德國 1,400 2,394,515 2,198,007 68,443
哥倫比亞 0 2,222,018 2,115,470 58,685
阿根廷 0 2,060,625 1,861,433 51,122
墨西哥 0 2,038,276 1,590,696 179,797
波蘭 0 1,638,767 1,378,414 42,171
伊朗 0 1,574,012 1,344,791 59,483
南非 1,429 1,503,796 1,412,015 49,053
烏克蘭 0 1,351,190 1,187,434 26,470
印尼 0 1,278,653 1,087,076 34,489
秘魯 0 1,275,899 1,176,128 44,877
捷克 0 1,153,159 1,014,997 19,214
美國疫情全球數據
28,752,324
確診累積
+43,929(較上日)		 510,930
死亡個案
+1,014(較上日)		 19,343,572
治癒人數
+47,771(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,211 3,515,176 1,806,125 49,220
德克薩斯州 1,241 2,598,712 2,330,783 42,439
佛羅里達州 5,065 1,868,772 1,052,354 29,906
紐約州 6,515 1,626,786 677,365 47,019
伊利諾伊州 1,585 1,174,409 1,050,941 22,466
佐治亞州 1,758 985,505 457,183 16,744
俄亥俄州 1,461 953,767 887,612 16,816
賓夕法尼亞州 1,798 918,178 811,315 23,698
北卡羅萊納州 2,541 842,637 765,456 10,926
亞利桑那州 1,804 807,967 114,119 15,505
中國大陸疫情全球數據
89,831
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,770
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,184 2,134 8
上海 0 1,781 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,581 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,164 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,014 9
湖南 0 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,869
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,389
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,030 15
黃大仙區 0 842 789 39
觀塘區 0 834 800 16
九龍城區 0 723 676 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 0 615 591 10
元朗區 0 608 580 8
東區 0 591 562 12
葵青區 0 582 567 6
屯門區 0 472 447 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

緬甸軍方專頁被指煽動暴力 Facebook宣布移除
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間06:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間06:00）
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中