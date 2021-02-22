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新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/02/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,869
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,389
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
111,925,578
確診累積
0(較上日)		 2,477,238
死亡個案
0(較上日)		 87,483,522
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 28,708,395 19,295,801 509,916
印度 0 10,997,821 10,694,193 156,376
巴西 0 10,139,148 9,070,505 246,006
俄羅斯 0 4,164,726 3,713,445 83,293
英國 0 4,117,739 2,331,001 120,595
法國 0 3,597,113 253,337 84,147
西班牙 0 3,133,122 2,497,956 67,101
意大利 0 2,795,796 2,315,687 95,486
土耳其 0 2,631,876 2,518,758 27,983
德國 0 2,393,115 2,197,471 68,364
哥倫比亞 0 2,222,018 2,115,470 58,685
阿根廷 0 2,060,625 1,861,433 51,122
墨西哥 0 2,038,276 1,590,696 179,797
波蘭 0 1,638,767 1,378,414 42,171
伊朗 0 1,574,012 1,344,791 59,483
南非 0 1,502,367 1,409,553 48,940
烏克蘭 0 1,351,190 1,187,434 26,470
印尼 0 1,278,653 1,087,076 34,489
秘魯 0 1,275,899 1,176,128 44,877
捷克 0 1,153,159 1,014,997 19,214
美國疫情全球數據
28,708,395
確診累積
0(較上日)		 509,916
死亡個案
0(較上日)		 19,295,801
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,512,965 1,804,922 49,108
德克薩斯州 0 2,597,471 2,325,410 42,312
佛羅里達州 0 1,863,707 1,044,477 29,813
紐約州 0 1,620,271 667,342 46,919
伊利諾伊州 0 1,172,824 1,047,576 22,426
佐治亞州 0 983,747 454,194 16,742
俄亥俄州 0 952,306 884,877 16,749
賓夕法尼亞州 0 916,380 811,315 23,674
北卡羅萊納州 0 840,096 765,456 10,896
亞利桑那州 0 806,163 114,119 15,480
中國大陸疫情全球數據
89,831
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,770
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,184 2,134 8
上海 0 1,781 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,581 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,164 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,014 9
湖南 0 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,869
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,389
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,030 15
黃大仙區 0 842 789 39
觀塘區 0 834 800 16
九龍城區 0 723 676 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 0 615 591 10
元朗區 0 608 580 8
東區 0 591 562 12
葵青區 0 582 567 6
屯門區 0 472 447 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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