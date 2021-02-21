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新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/02/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日　時間13:00）
香港疫情全球數據
10,849
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
111,815,286
確診累積
+242,029(較上日)		 2,475,453
死亡個案
+6,103(較上日)		 87,385,518
治癒人數
+605,652(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 100,217 28,706,473 19,295,690 509,875
印度 1,983 10,991,651 10,689,715 156,339
巴西 54,940 10,139,148 9,070,505 246,006
俄羅斯 0 4,151,984 3,697,433 82,876
英國 10,453 4,117,739 2,331,001 120,593
法國 873 3,597,113 253,337 84,147
西班牙 0 3,133,122 2,497,956 67,101
意大利 0 2,795,796 2,315,687 95,486
土耳其 7,857 2,631,876 2,518,758 27,983
德國 1,735 2,388,421 2,197,065 68,343
哥倫比亞 5,017 2,222,018 2,115,470 58,685
阿根廷 5,944 2,060,625 1,861,433 51,122
墨西哥 7,785 2,038,276 1,590,696 179,797
波蘭 0 1,631,727 1,372,326 42,077
伊朗 0 1,566,081 1,337,877 59,409
南非 1,690 1,502,367 1,409,553 48,940
烏克蘭 0 1,346,527 1,185,635 26,404
秘魯 6,376 1,275,899 1,176,128 44,877
印尼 0 1,271,353 1,078,840 34,316
捷克 0 1,146,321 1,012,094 19,097
美國疫情全球數據
28,706,473
確診累積
+100,217(較上日)		 509,875
死亡個案
+2,080(較上日)		 19,295,690
治癒人數
+97,888(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 8,458 3,512,965 1,804,922 49,108
德克薩斯州 6,158 2,597,471 2,325,410 42,312
佛羅里達州 7,280 1,863,707 1,044,477 29,813
紐約州 6,839 1,620,271 667,342 46,919
伊利諾伊州 1,922 1,172,824 1,047,576 22,426
佐治亞州 3,336 983,747 454,194 16,742
俄亥俄州 2,611 952,306 884,877 16,749
賓夕法尼亞州 2,548 916,380 811,315 23,674
北卡羅萊納州 3,446 840,096 765,456 10,896
亞利桑那州 2,047 806,163 114,119 15,480
中國大陸疫情全球數據
89,831
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,772
治癒人數
+36(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 1 2,184 2,134 8
上海 3 1,781 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,581 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,164 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,014 9
湖南 0 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,849
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,030 15
黃大仙區 0 842 789 39
觀塘區 0 834 800 16
九龍城區 0 723 676 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 0 615 591 10
元朗區 0 608 580 8
東區 0 591 562 12
葵青區 0 582 567 6
屯門區 0 472 447 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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