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哈里梅根主動劈炮唔撈 遭英女王褫奪王室榮譽頭銜
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|10,849
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,362
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|111,796,023
確診累積
+222,766(較上日)
|2,474,481
死亡個案
+5,131(較上日)
|87,336,864
治癒人數
+556,998(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|96,301
|28,702,557
|19,293,913
|509,854
|印度
|1,423
|10,991,091
|10,687,538
|156,339
|巴西
|54,940
|10,139,148
|9,067,939
|246,006
|俄羅斯
|0
|4,151,984
|3,697,433
|82,876
|英國
|10,407
|4,117,693
|2,331,001
|120,592
|法國
|873
|3,597,113
|253,337
|84,147
|西班牙
|0
|3,133,122
|2,471,589
|67,101
|意大利
|0
|2,795,796
|2,315,687
|95,486
|土耳其
|7,857
|2,631,876
|2,518,758
|27,983
|德國
|1,735
|2,388,421
|2,192,105
|68,343
|哥倫比亞
|5,017
|2,222,018
|2,115,470
|58,685
|阿根廷
|5,944
|2,060,625
|1,861,433
|51,122
|墨西哥
|0
|2,030,491
|1,584,704
|178,965
|波蘭
|0
|1,631,727
|1,372,326
|42,077
|伊朗
|0
|1,566,081
|1,337,877
|59,409
|南非
|1,690
|1,502,367
|1,409,553
|48,940
|烏克蘭
|0
|1,346,527
|1,185,635
|26,404
|秘魯
|6,376
|1,275,899
|1,176,128
|44,877
|印尼
|0
|1,271,353
|1,078,840
|34,316
|捷克
|0
|1,146,321
|1,012,094
|19,097
|美國疫情全球數據
|28,702,557
確診累積
+96,301(較上日)
|509,854
死亡個案
+2,059(較上日)
|19,293,913
治癒人數
+96,111(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|7,736
|3,512,243
|1,803,664
|49,089
|德克薩斯州
|3,941
|2,595,254
|2,325,410
|42,312
|佛羅里達州
|7,280
|1,863,707
|1,044,477
|29,813
|紐約州
|6,839
|1,620,271
|667,342
|46,919
|伊利諾伊州
|1,922
|1,172,824
|1,047,576
|22,426
|佐治亞州
|3,336
|983,747
|454,194
|16,742
|俄亥俄州
|2,611
|952,306
|884,877
|16,749
|賓夕法尼亞州
|2,548
|916,380
|811,315
|23,674
|北卡羅萊納州
|3,446
|840,096
|765,456
|10,896
|亞利桑那州
|2,047
|806,163
|114,119
|15,480
|中國大陸疫情全球數據
|89,831
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,772
治癒人數
+36(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|1
|2,184
|2,134
|8
|上海
|3
|1,781
|1,689
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,581
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,164
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,014
|9
|湖南
|0
|1,035
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,849
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,362
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,083
|1,030
|15
|黃大仙區
|0
|842
|789
|39
|觀塘區
|0
|834
|800
|16
|九龍城區
|0
|723
|676
|13
|深水埗區
|0
|635
|598
|24
|沙田區
|0
|615
|591
|10
|元朗區
|0
|608
|580
|8
|東區
|0
|591
|562
|12
|葵青區
|0
|582
|567
|6
|屯門區
|0
|472
|447
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫