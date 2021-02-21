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新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/02/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日　時間04:00）
香港疫情全球數據
10,849
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
111,638,368
確診累積
+65,111(較上日)		 2,470,820
死亡個案
+1,470(較上日)		 86,818,780
治癒人數
+38,914(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 29,674 28,635,930 19,216,740 508,454
印度 1,423 10,991,091 10,687,532 156,339
巴西 0 10,081,693 9,029,159 244,955
俄羅斯 0 4,151,984 3,697,433 82,876
英國 10,407 4,117,693 2,331,001 120,592
法國 873 3,597,113 253,337 83,964
西班牙 0 3,133,122 2,471,986 67,101
意大利 0 2,795,796 2,315,687 95,486
土耳其 7,857 2,631,876 2,518,758 27,983
德國 1,464 2,388,150 2,192,105 68,180
哥倫比亞 0 2,217,001 2,110,562 58,511
阿根廷 0 2,054,681 1,855,645 51,000
墨西哥 0 2,030,491 1,584,704 178,965
波蘭 0 1,631,727 1,372,326 42,077
伊朗 0 1,566,081 1,337,877 59,409
南非 0 1,500,677 1,406,907 48,859
烏克蘭 0 1,346,527 1,185,635 26,404
印尼 0 1,271,353 1,078,840 34,316
秘魯 0 1,269,523 1,169,648 44,690
捷克 0 1,146,321 1,012,094 19,097
美國疫情全球數據
28,635,930
確診累積
+29,674(較上日)		 508,454
死亡個案
+659(較上日)		 19,216,740
治癒人數
+18,938(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,432 3,506,939 1,800,801 48,827
德克薩斯州 0 2,591,313 2,312,210 42,086
佛羅里達州 0 1,856,427 1,036,862 29,692
紐約州 6,777 1,620,209 667,342 46,915
伊利諾伊州 1,922 1,172,824 1,043,454 22,426
佐治亞州 0 980,411 451,223 16,610
俄亥俄州 2,611 952,306 884,877 16,749
賓夕法尼亞州 2,548 916,380 799,720 23,674
北卡羅萊納州 3,446 840,096 765,456 10,896
亞利桑那州 0 804,116 113,697 15,421
中國大陸疫情全球數據
89,824
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,736
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,183 2,126 8
上海 0 1,778 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,576 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,162 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,012 9
湖南 0 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,849
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,030 15
黃大仙區 0 842 789 39
觀塘區 0 834 800 16
九龍城區 0 723 676 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 0 615 591 10
元朗區 0 608 580 8
東區 0 591 562 12
葵青區 0 582 567 6
屯門區 0 472 447 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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