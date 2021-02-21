  • 18°C
香港時間 : 2021221日 (日) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/02/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日　時間01:00）
香港疫情全球數據
10,849
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
111,609,710
確診累積
+36,453(較上日)		 2,470,177
死亡個案
+827(較上日)		 86,796,385
治癒人數
+16,519(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5,980 28,612,236 19,197,898 507,922
印度 319 10,989,987 10,686,550 156,333
巴西 0 10,084,208 9,029,159 244,955
俄羅斯 0 4,151,984 3,697,433 82,876
英國 10,406 4,117,692 2,331,001 120,592
法國 873 3,597,113 253,337 83,964
西班牙 0 3,133,122 2,471,986 67,101
意大利 0 2,795,796 2,315,687 95,486
土耳其 7,857 2,631,876 2,518,758 27,983
德國 0 2,386,534 2,192,112 68,180
哥倫比亞 0 2,217,001 2,110,562 58,511
阿根廷 0 2,054,681 1,855,645 51,000
墨西哥 0 2,030,491 1,584,704 178,965
波蘭 0 1,631,727 1,372,326 42,077
伊朗 0 1,566,081 1,337,877 59,409
南非 0 1,500,677 1,406,907 48,859
烏克蘭 0 1,346,527 1,185,635 26,404
印尼 0 1,271,353 1,078,840 34,316
秘魯 0 1,269,523 1,169,648 44,690
捷克 0 1,146,321 1,012,094 19,097
美國疫情全球數據
28,612,236
確診累積
+5,980(較上日)		 507,922
死亡個案
+127(較上日)		 19,197,898
治癒人數
+96(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,504,507 1,800,801 48,679
德克薩斯州 0 2,591,313 2,312,210 42,086
佛羅里達州 0 1,856,427 1,036,862 29,692
紐約州 0 1,613,432 658,115 46,821
伊利諾伊州 0 1,170,902 1,043,454 22,368
佐治亞州 0 980,411 451,223 16,610
俄亥俄州 0 949,695 880,613 16,693
賓夕法尼亞州 2,548 916,380 799,720 23,674
北卡羅萊納州 0 836,650 765,456 10,820
亞利桑那州 0 804,116 113,697 15,421
中國大陸疫情全球數據
89,824
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,736
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,183 2,126 8
上海 0 1,778 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,576 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,162 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,012 9
湖南 0 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,849
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,083 1,030 15
黃大仙區 0 842 789 39
觀塘區 0 834 800 16
九龍城區 0 723 676 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 0 615 591 10
元朗區 0 608 580 8
東區 0 591 562 12
葵青區 0 582 567 6
屯門區 0 472 447 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

哈里梅根主動劈炮唔撈 遭英女王褫奪王室榮譽頭銜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間01:00）