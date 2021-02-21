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哈里梅根主動劈炮唔撈 遭英女王褫奪王室榮譽頭銜
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|10,849
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,362
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|111,609,710
確診累積
+36,453(較上日)
|2,470,177
死亡個案
+827(較上日)
|86,796,385
治癒人數
+16,519(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|5,980
|28,612,236
|19,197,898
|507,922
|印度
|319
|10,989,987
|10,686,550
|156,333
|巴西
|0
|10,084,208
|9,029,159
|244,955
|俄羅斯
|0
|4,151,984
|3,697,433
|82,876
|英國
|10,406
|4,117,692
|2,331,001
|120,592
|法國
|873
|3,597,113
|253,337
|83,964
|西班牙
|0
|3,133,122
|2,471,986
|67,101
|意大利
|0
|2,795,796
|2,315,687
|95,486
|土耳其
|7,857
|2,631,876
|2,518,758
|27,983
|德國
|0
|2,386,534
|2,192,112
|68,180
|哥倫比亞
|0
|2,217,001
|2,110,562
|58,511
|阿根廷
|0
|2,054,681
|1,855,645
|51,000
|墨西哥
|0
|2,030,491
|1,584,704
|178,965
|波蘭
|0
|1,631,727
|1,372,326
|42,077
|伊朗
|0
|1,566,081
|1,337,877
|59,409
|南非
|0
|1,500,677
|1,406,907
|48,859
|烏克蘭
|0
|1,346,527
|1,185,635
|26,404
|印尼
|0
|1,271,353
|1,078,840
|34,316
|秘魯
|0
|1,269,523
|1,169,648
|44,690
|捷克
|0
|1,146,321
|1,012,094
|19,097
|美國疫情全球數據
|28,612,236
確診累積
+5,980(較上日)
|507,922
死亡個案
+127(較上日)
|19,197,898
治癒人數
+96(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,504,507
|1,800,801
|48,679
|德克薩斯州
|0
|2,591,313
|2,312,210
|42,086
|佛羅里達州
|0
|1,856,427
|1,036,862
|29,692
|紐約州
|0
|1,613,432
|658,115
|46,821
|伊利諾伊州
|0
|1,170,902
|1,043,454
|22,368
|佐治亞州
|0
|980,411
|451,223
|16,610
|俄亥俄州
|0
|949,695
|880,613
|16,693
|賓夕法尼亞州
|2,548
|916,380
|799,720
|23,674
|北卡羅萊納州
|0
|836,650
|765,456
|10,820
|亞利桑那州
|0
|804,116
|113,697
|15,421
|中國大陸疫情全球數據
|89,824
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,736
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,183
|2,126
|8
|上海
|0
|1,778
|1,689
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,576
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,162
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,012
|9
|湖南
|0
|1,035
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,849
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,362
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,083
|1,030
|15
|黃大仙區
|0
|842
|789
|39
|觀塘區
|0
|834
|800
|16
|九龍城區
|0
|723
|676
|13
|深水埗區
|0
|635
|598
|24
|沙田區
|0
|615
|591
|10
|元朗區
|0
|608
|580
|8
|東區
|0
|591
|562
|12
|葵青區
|0
|582
|567
|6
|屯門區
|0
|472
|447
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫