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新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/02/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日　時間19:00）
香港疫情全球數據
10,849
確診/疑似
+15(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
+33(較上日)
環球疫情全球數據
111,519,834
確診累積
+325,697(較上日)		 2,468,541
死亡個案
+9,714(較上日)		 86,739,730
治癒人數
+321,531(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 74,760 28,603,813 19,197,655 507,746
印度 8,157 10,977,387 10,678,048 156,240
巴西 53,582 10,084,208 9,029,159 244,955
俄羅斯 12,953 4,151,984 3,697,433 82,876
英國 12,099 4,107,286 2,331,001 120,147
法國 11 3,596,167 253,337 83,964
西班牙 11,435 3,133,122 2,471,986 67,101
意大利 0 2,780,882 2,303,199 95,235
土耳其 7,419 2,624,019 2,511,548 27,903
德國 8,655 2,386,048 2,191,208 68,118
哥倫比亞 4,476 2,217,001 2,110,562 58,511
阿根廷 7,886 2,054,681 1,855,645 51,000
墨西哥 7,829 2,030,491 1,584,704 178,965
波蘭 8,509 1,631,727 1,372,326 42,077
伊朗 7,922 1,566,081 1,337,877 59,409
南非 1,911 1,500,677 1,406,907 48,859
烏克蘭 6,473 1,346,527 1,185,635 26,404
印尼 8,054 1,271,353 1,078,840 34,316
秘魯 7,719 1,269,523 1,169,648 44,690
捷克 11,364 1,146,321 1,012,094 19,097
美國疫情全球數據
28,603,813
確診累積
+74,760(較上日)		 507,746
死亡個案
+2,272(較上日)		 19,197,655
治癒人數
+99,236(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,355 3,504,507 1,800,801 48,679
德克薩斯州 5,147 2,591,313 2,312,210 42,086
佛羅里達州 6,683 1,856,427 1,036,862 29,692
紐約州 9,731 1,613,432 658,115 46,821
伊利諾伊州 2,219 1,170,902 1,043,454 22,368
佐治亞州 3,679 980,411 451,223 16,610
俄亥俄州 2,306 949,695 880,613 16,693
賓夕法尼亞州 2,794 913,832 799,720 23,591
北卡羅萊納州 3,227 836,650 765,456 10,820
亞利桑那州 0 804,116 113,697 15,421
中國大陸疫情全球數據
89,824
確診累積
+8(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,736
治癒人數
+42(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 3 2,183 2,126 8
上海 2 1,778 1,689 7
黑龍江 0 1,610 1,576 13
浙江 0 1,320 1,310 1
河北 0 1,317 1,162 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,012 9
湖南 1 1,035 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,849
確診累積
+15(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,362
治癒人數
+33(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 1 1,082 1,027 15
黃大仙區 0 842 788 39
觀塘區 2 830 800 16
九龍城區 3 722 673 13
深水埗區 0 635 598 24
沙田區 1 612 591 10
元朗區 0 608 574 8
東區 1 591 558 12
葵青區 1 581 565 6
屯門區 1 472 445 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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