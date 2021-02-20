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哈里梅根主動劈炮唔撈 遭英女王褫奪王室榮譽頭銜
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|10,849
確診/疑似
+15(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,329
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|111,471,947
確診累積
+277,810(較上日)
|2,467,826
死亡個案
+8,999(較上日)
|86,696,768
治癒人數
+278,569(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|74,760
|28,603,813
|19,197,655
|507,746
|印度
|8,157
|10,977,387
|10,678,048
|156,240
|巴西
|53,582
|10,084,208
|9,029,159
|244,955
|俄羅斯
|12,953
|4,151,984
|3,697,433
|82,876
|英國
|12,099
|4,107,286
|2,331,001
|120,147
|法國
|11
|3,596,167
|253,337
|83,964
|西班牙
|11,435
|3,133,122
|2,471,986
|67,101
|意大利
|0
|2,780,882
|2,303,199
|95,235
|土耳其
|7,419
|2,624,019
|2,511,548
|27,903
|德國
|3,866
|2,381,259
|2,191,208
|68,118
|哥倫比亞
|4,476
|2,217,001
|2,110,562
|58,511
|阿根廷
|7,886
|2,054,681
|1,855,645
|51,000
|墨西哥
|7,829
|2,030,491
|1,584,704
|178,965
|波蘭
|0
|1,623,218
|1,365,216
|41,823
|伊朗
|0
|1,558,159
|1,331,162
|59,341
|南非
|1,911
|1,500,677
|1,406,907
|48,859
|烏克蘭
|6,295
|1,346,349
|1,185,454
|26,393
|秘魯
|7,719
|1,269,523
|1,169,648
|44,690
|印尼
|0
|1,263,299
|1,069,005
|34,152
|捷克
|11,364
|1,146,321
|1,012,094
|19,097
|美國疫情全球數據
|28,603,813
確診累積
+74,760(較上日)
|507,746
死亡個案
+2,272(較上日)
|19,197,655
治癒人數
+99,236(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,355
|3,504,507
|1,800,801
|48,679
|德克薩斯州
|5,147
|2,591,313
|2,312,210
|42,086
|佛羅里達州
|6,683
|1,856,427
|1,036,862
|29,692
|紐約州
|9,731
|1,613,432
|658,115
|46,821
|伊利諾伊州
|2,219
|1,170,902
|1,043,454
|22,368
|佐治亞州
|3,679
|980,411
|451,223
|16,610
|俄亥俄州
|2,306
|949,695
|880,613
|16,693
|賓夕法尼亞州
|2,794
|913,832
|799,720
|23,591
|北卡羅萊納州
|3,227
|836,650
|765,456
|10,820
|亞利桑那州
|0
|804,116
|113,697
|15,421
|中國大陸疫情全球數據
|89,824
確診累積
+8(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,734
治癒人數
+40(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|3
|2,183
|2,126
|8
|上海
|2
|1,778
|1,686
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,576
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,310
|1
|河北
|0
|1,317
|1,162
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,012
|9
|湖南
|1
|1,035
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,849
確診累積
+15(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,329
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|1
|1,082
|1,027
|15
|黃大仙區
|0
|842
|788
|39
|觀塘區
|2
|830
|800
|16
|九龍城區
|3
|722
|673
|13
|深水埗區
|0
|635
|598
|24
|沙田區
|1
|612
|591
|10
|元朗區
|0
|608
|574
|8
|東區
|1
|591
|558
|12
|葵青區
|1
|581
|565
|6
|屯門區
|1
|472
|445
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫