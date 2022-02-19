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新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2022/02/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日　時間22:00）
香港疫情全球數據
46,763
確診/疑似
+6,063(較上日)		 276
死亡個案
+15(較上日)		 15,448
治癒人數
+1,141(較上日)
環球疫情全球數據
422,771,263
確診累積
+1,685,228(較上日)		 5,896,896
死亡個案
+10,883(較上日)		 363,952,370
治癒人數
+1,885,060(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 108,797 80,024,531 68,396,810 958,300
印度 22,270 42,802,505 42,037,536 511,262
巴西 122,748 28,064,224 24,826,457 643,111
法國 82,553 22,151,188 18,672,483 136,446
英國 47,147 18,546,205 16,519,746 160,379
俄羅斯 179,147 15,199,720 12,217,942 344,755
德國 123,085 13,360,578 9,595,000 121,693
土耳其 87,411 13,353,676 12,473,470 91,910
意大利 53,700 12,377,098 10,820,380 152,596
西班牙 30,615 10,809,222 8,326,793 97,998
阿根廷 15,389 8,815,247 8,543,777 125,062
伊朗 12,058 6,925,485 6,458,629 134,798
哥倫比亞 4,020 6,039,163 5,857,040 137,869
荷蘭 0 6,012,521 3,677,637 21,465
波蘭 20,880 5,540,162 4,824,210 109,792
墨西哥 21,449 5,387,854 4,632,641 315,055
印尼 59,384 5,149,021 4,481,909 146,202
烏克蘭 31,125 4,703,323 3,926,496 104,366
日本 92,939 4,334,739 3,455,831 21,433
南非 2,800 3,654,824 3,518,316 98,298
美國疫情全球數據
80,024,531
確診累積
+108,797(較上日)		 958,300
死亡個案
+2,803(較上日)		 68,396,810
治癒人數
+203,497(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,110 8,885,856 8,801,830 84,026
德克薩斯州 11,162 6,580,609 6,496,817 83,792
佛羅里達州 5,325 5,819,172 3,792,613 68,579
紐約州 4,869 5,050,980 2,758,719 67,322
伊利諾伊州 3,184 3,013,709 2,586,693 36,360
賓夕法尼亞州 2,901 2,738,475 2,695,788 42,687
俄亥俄州 2,129 2,642,330 2,537,660 35,493
北卡羅萊納州 4,871 2,559,793 2,421,943 22,148
佐治亞州 2,969 2,451,908 1,615,331 34,757
密歇根州 2,734 2,340,140 1,421,905 33,917
中國大陸疫情全球數據
107,547
確診累積
+152(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 101,394
治癒人數
+78(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,808 4,512
廣東 25 4,097 3,772 8
上海 18 3,953 3,771 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 0 2,664 2,590 22
浙江 2 2,252 1,871 1
黑龍江 0 2,066 2,042 13
雲南 4 1,900 1,866 2
江蘇 27 1,712 1,630 0
福建 0 1,513 1,441 1
香港疫情全球數據
46,763
確診累積
+6,063(較上日)		 276
死亡個案
+15(較上日)		 15,448
治癒人數
+1,141(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
離島區 0 954 541 2
深水埗區 0 804 662 24
沙田區 0 777 649 10
東區 0 757 695 12
元朗區 0 694 628 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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