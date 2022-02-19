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希臘谷風能 風車過多惹不滿
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|46,763
確診/疑似
+6,063(較上日)
|276
死亡個案
+15(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|422,577,250
確診累積
+1,491,215(較上日)
|5,895,946
死亡個案
+9,933(較上日)
|363,710,696
治癒人數
+1,643,386(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|108,797
|80,024,531
|68,396,810
|958,300
|印度
|22,270
|42,802,505
|42,037,536
|511,262
|巴西
|122,748
|28,064,224
|24,826,457
|643,111
|法國
|82,553
|22,151,188
|18,672,483
|136,446
|英國
|47,147
|18,546,205
|16,519,746
|160,379
|俄羅斯
|179,147
|15,199,720
|12,217,942
|344,755
|德國
|123,085
|13,360,578
|9,595,000
|121,693
|土耳其
|87,411
|13,353,676
|12,473,470
|91,910
|意大利
|53,700
|12,377,098
|10,820,380
|152,596
|西班牙
|30,615
|10,809,222
|8,326,793
|97,998
|阿根廷
|15,389
|8,815,247
|8,543,777
|125,062
|伊朗
|0
|6,913,427
|6,427,388
|134,607
|哥倫比亞
|4,020
|6,039,163
|5,857,040
|137,869
|荷蘭
|0
|6,012,521
|3,677,637
|21,465
|波蘭
|20,880
|5,540,162
|4,824,210
|109,792
|墨西哥
|21,449
|5,387,854
|4,632,641
|315,055
|印尼
|0
|5,089,637
|4,447,210
|146,044
|烏克蘭
|0
|4,672,198
|3,896,009
|104,106
|日本
|92,939
|4,334,739
|3,455,831
|21,433
|南非
|2,800
|3,654,824
|3,518,316
|98,298
|美國疫情全球數據
|80,024,531
確診累積
+108,797(較上日)
|958,300
死亡個案
+2,803(較上日)
|68,396,810
治癒人數
+203,497(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|11,110
|8,885,856
|8,801,830
|84,026
|德克薩斯州
|11,162
|6,580,609
|6,496,817
|83,792
|佛羅里達州
|5,325
|5,819,172
|3,792,613
|68,579
|紐約州
|4,869
|5,050,980
|2,758,719
|67,322
|伊利諾伊州
|3,184
|3,013,709
|2,586,693
|36,360
|賓夕法尼亞州
|2,901
|2,738,475
|2,695,788
|42,687
|俄亥俄州
|2,129
|2,642,330
|2,537,660
|35,493
|北卡羅萊納州
|4,871
|2,559,793
|2,421,943
|22,148
|佐治亞州
|2,969
|2,451,908
|1,615,331
|34,757
|密歇根州
|2,734
|2,340,140
|1,421,905
|33,917
|中國大陸疫情全球數據
|107,546
確診累積
+151(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|101,394
治癒人數
+78(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,808
|4,512
|廣東
|25
|4,097
|3,772
|8
|上海
|18
|3,953
|3,771
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|0
|2,664
|2,590
|22
|浙江
|2
|2,252
|1,871
|1
|黑龍江
|0
|2,066
|2,042
|13
|雲南
|4
|1,900
|1,866
|2
|江蘇
|27
|1,712
|1,630
|0
|福建
|0
|1,513
|1,441
|1
|香港疫情全球數據
|46,763
確診累積
+6,063(較上日)
|276
死亡個案
+15(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|離島區
|0
|954
|541
|2
|深水埗區
|0
|804
|662
|24
|沙田區
|0
|777
|649
|10
|東區
|0
|757
|695
|12
|元朗區
|0
|694
|628
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫