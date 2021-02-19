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拜登承諾科水312億 資助世衛疫苗機制COVAX
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|10,821
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,298
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|111,031,061
確診累積
+262,623(較上日)
|2,454,649
死亡個案
+7,838(較上日)
|86,266,009
治癒人數
+329,797(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|68,005
|28,523,524
|19,096,414
|505,309
|印度
|6,007
|10,962,189
|10,665,068
|156,123
|巴西
|51,350
|10,030,626
|8,995,246
|243,610
|俄羅斯
|0
|4,125,598
|3,661,312
|81,926
|英國
|12,089
|4,095,181
|2,331,001
|119,614
|法國
|22,515
|3,596,156
|253,337
|83,542
|西班牙
|14,515
|3,121,687
|2,443,183
|66,704
|意大利
|13,755
|2,765,412
|2,286,024
|94,887
|土耳其
|7,241
|2,616,600
|2,504,050
|27,821
|德國
|4,958
|2,372,209
|2,173,359
|67,547
|哥倫比亞
|4,824
|2,212,525
|2,105,445
|58,334
|阿根廷
|7,671
|2,046,795
|1,849,451
|50,857
|墨西哥
|0
|2,013,563
|1,571,071
|177,061
|波蘭
|0
|1,614,446
|1,358,666
|41,582
|伊朗
|0
|1,550,142
|1,324,231
|59,264
|南非
|2,327
|1,498,766
|1,403,214
|48,708
|烏克蘭
|0
|1,333,332
|1,174,881
|26,191
|秘魯
|9,667
|1,261,804
|1,163,153
|44,489
|印尼
|0
|1,252,685
|1,058,222
|33,969
|捷克
|0
|1,123,252
|995,986
|18,739
|美國疫情全球數據
|28,523,524
確診累積
+68,005(較上日)
|505,309
死亡個案
+2,723(較上日)
|19,096,414
治癒人數
+106,662(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|7,107
|3,499,152
|1,790,981
|48,347
|德克薩斯州
|2,344
|2,586,166
|2,296,420
|41,883
|佛羅里達州
|5,117
|1,849,744
|1,028,503
|29,476
|紐約州
|6,393
|1,603,701
|650,613
|46,676
|伊利諾伊州
|1,966
|1,168,683
|1,038,178
|22,297
|佐治亞州
|3,485
|976,732
|447,681
|16,403
|俄亥俄州
|2,282
|947,389
|876,697
|16,611
|賓夕法尼亞州
|3,302
|911,038
|797,275
|23,510
|北卡羅萊納州
|3,916
|833,423
|765,456
|10,766
|亞利桑那州
|1,143
|802,198
|113,271
|15,276
|中國大陸疫情全球數據
|89,816
確診累積
+8(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,696
治癒人數
+53(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,180
|2,121
|8
|上海
|7
|1,776
|1,682
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,567
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,317
|1,161
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,012
|9
|湖南
|1
|1,034
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,821
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,298
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,081
|1,023
|15
|黃大仙區
|0
|842
|787
|39
|觀塘區
|0
|828
|799
|16
|九龍城區
|0
|719
|670
|13
|深水埗區
|0
|635
|596
|24
|沙田區
|0
|611
|589
|10
|元朗區
|0
|608
|569
|8
|東區
|0
|590
|557
|12
|葵青區
|0
|580
|565
|6
|屯門區
|0
|471
|445
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫